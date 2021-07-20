31歲果醬王子二度揚威英國 「果醬類奧斯卡」奪3銀3銅

台南柳營青農林韡勳，以台灣本土水果製成果醬，去年參加英國世界果醬大賽奪3銀，今年再接再厲，從30多國3000多件作品中，上周獲得3銀3銅殊榮，雖然疫情以來果醬林韡勳業績遭重創，迄今咬牙苦撐，持續推台灣果醬好滋味。

31歲林韡勳， 自創「甜玉軒」品牌，7年多前投入果醬製作，在業界有「果醬王子」稱謂，去年報名有「果醬類奧斯卡」之稱的英國湖區彭里斯Penrith世界柑橘類果醬大賽，「馬告金桔金柑果醬」、「龍眼威士忌金柑果醬」、「橙香蜂蜜金柑果醬」奪得3銀殊榮。

林韡勳今年二度報名，以「蜂蜜紅龍果美人柑果醬」、「蜂蜜柳橙燈籠果醬」、「蜂蜜威士忌金柑果醬」、「白酒馬告金桔金柑果醬」、「柳橙百香果金柑果醬」等5款參賽，與有來自加拿大、澳洲、日本、巴西、韓國、德國等30幾個國家約3500瓶角逐。

林韡勳上周獲通知，分別在「使用酒類食材組」、「使用有趣食材組」、「適合搭配美味食物組」獲3銀3銅，評審對於林韡勳的果醬評語「令人眼睛為之一亮」、「煮出來的果醬顏色非常的繽紛且漂亮」，林韡勳認為，食材搭配大膽新穎且創新，應是得獎關鍵。

林韡勳連續兩年揚威英國獲獎，雖成績耀眼，但受疫情重創，推廣果醬戶外教學、擺攤大幅減少，也衝擊生計，有時一天訂單不到1千元甚至僅數百元，他目前只能苦撐，等待疫情更穩定後重新出發，持續推廣台灣果醬特色。