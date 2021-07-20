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白金髮波蘭女模主演 香奈兒新裝有種高冷時尚感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
香奈兒2021/22秋冬前導系列即將開賣，形象廣告邀請到品牌好友暨模特兒Ola Rudnicka演繹。圖／香奈兒提供
香奈兒2021/22秋冬前導系列即將開賣，形象廣告邀請到品牌好友暨模特兒Ola Rudnicka演繹。圖／香奈兒提供

香奈兒今年度的Coco Beach新品日前才上市，緊接著2021/22秋冬前導系列也即將開賣。本季形象廣告邀請到香奈兒品牌好友暨模特兒Ola Rudnicka演繹，她在攝影師Valentin Giacobetti的鏡頭下，主要展示6套造型，以黑、白主色調呈現出舒適優雅的巴黎冬日時尚感。

來自波蘭的Ola Rudnicka擁有一頭白金髮色，氣場脫俗，多次在媒體雜誌中詮釋香奈兒造型，並經常為品牌走秀。而她本身的個性與剛柔並濟的風格，也成為香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）在設計本季作品時的靈感之一。這次在廣告中，她以黑色斜紋軟呢套裝短裙配皮革及膝靴，也嘗試了帥氣的米白色格紋寬褲裝，還有純白亮面皮革長外套內搭針織單品的層次造型等，都是配色簡單，但面料變化、細節與份量感都很講究的look。或是把甜美的粉紅色

「有些我穿衣搭配的樣貌，我自己都沒注意到。我之前從來沒定義過自我風格，也可以說我是透過香奈兒品牌才漸漸發覺的，沒有比這更好的方式了。這組系列風格其實非常70年代、帶點龐克風，再以經典的香奈兒元素點綴，營造非常優雅的輪廓。」」Ola Rudnicka表示。

香奈兒2021/22秋冬前導系列將在7月23日起於各精品店登場。

香奈兒2021/22秋冬前導系列將在7月23日起於各精品店登場。圖／香奈兒提供
香奈兒2021/22秋冬前導系列將在7月23日起於各精品店登場。圖／香奈兒提供
帥氣的米白色格紋寬褲裝。圖／香奈兒提供
帥氣的米白色格紋寬褲裝。圖／香奈兒提供
香奈兒2021/22秋冬前導系列即將開賣，形象廣告邀請到香奈兒品牌好友暨模特兒Ola Rudnicka演繹。圖／香奈兒提供
香奈兒2021/22秋冬前導系列即將開賣，形象廣告邀請到香奈兒品牌好友暨模特兒Ola Rudnicka演繹。圖／香奈兒提供
來自波蘭的Ola Rudnicka擁有一頭白金髮色，氣場脫俗，多次在媒體雜誌中詮釋香奈兒造型，並經常為品牌走秀。圖／香奈兒提供
來自波蘭的Ola Rudnicka擁有一頭白金髮色，氣場脫俗，多次在媒體雜誌中詮釋香奈兒造型，並經常為品牌走秀。圖／香奈兒提供
香奈兒2021/22秋冬前導系列即將開賣，形象廣告邀請到品牌好友暨模特兒Ola Rudnicka演繹。圖／香奈兒提供
香奈兒2021/22秋冬前導系列即將開賣，形象廣告邀請到品牌好友暨模特兒Ola Rudnicka演繹。圖／香奈兒提供
以黑色斜紋軟呢套裝短裙配皮革及膝靴，典雅中不失個性。圖／香奈兒提供
以黑色斜紋軟呢套裝短裙配皮革及膝靴，典雅中不失個性。圖／香奈兒提供

香奈兒 品牌 廣告

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