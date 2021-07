只賣兩週 蘭餐廳「極品官燕老菜脯燉雞湯」每日限10組

連續3年獲米奇林餐盤推薦蘭餐廳,於7月20日起推出「宅饗米其林」最終章,延續與上海米其林二星港籍名廚——簡捷明的合作,再度線上視訊跨海聯烹,精彩推出滋補養顏的「極品官燕老菜脯燉雞湯」,使用極為難尋、帶有迷人醇厚香氣的30年苗栗客家老菜脯,依循傳統古法製成,每日僅限量10組。此外,蘭餐廳行政主廚李信男(Nobu)與主廚余孫鵬(Peng),亦偕手獻上「靈魂Kebab烤肉飯」及「馬來風光椰漿飯」等全新菜色,以上外帶限量米其林星級美味,僅限時供應兩週至8月3日。

「極品官燕老菜脯燉雞湯」所使用的老菜脯,是全台存量極少、幾近為零的苗栗客家30年老菜脯,將陳年菜脯與老母雞、後腿肉、雞爪等食材加水慢火細燉8小時,陳年老菜脯使雞湯呈優雅清透的琥珀色澤,香醇潤口、滋味回甘,接著再續入滋補養顏的頂級印尼3A官燕一同精心熬煮,清雅純粹的好味道,暖心又暖胃。

「靈魂Kebab烤肉飯」提供4種經典的Kebab烤串,包括以絞肉、洋蔥、甜椒、小茴香、巴西里、香菜、薄荷葉、肉桂等15種材料製成的「噴香烤肉串」;選用素有「和羊」稱號的紐西蘭鑽石級Te Mana Lamb香煎烹製的「和羊肉串」;以及台灣人最愛的蝦、干貝「雙拼海鮮串」;以及香氣迷人的「烤章魚串」。分別佐襯優格醬及炸雞醬,再搭配鮮香雞飯和清爽脆口的涼拌高麗菜絲,豐富多層次的美味讓人大飽口福。

由來自馬來西亞的Peng主廚精心製作的「馬來風光椰漿飯」,做法是將香米與椰漿、香茅、泰國檸檬葉、蔥、薑、蒜和鹽,一同烹煮成滋味濃鮮的椰漿飯,接著是烘烤以乾蔥、香茅、咖哩粉、薑黃粉、香菜粉、小茴香粉等香料醃漬入味的雞腿,品嘗時再搭配3款經典小菜——花生米、小魚乾和小黃瓜,讓人彷彿一秒置身馬來西亞,以味蕾食旅馬來風情。

此外,甫獲得全球權威《葡萄酒觀察家(Wine Spectator)》雜誌頒發「餐廳酒單大獎(Restaurant Awards)」——「傑出表現獎(Award of Excellence)」殊榮肯定的蘭餐廳,也將於8月10日(二)起「重啟內用‧竭誠迎賓」。凡於8月31日前預訂用餐,還可享迎賓飲品乙杯/每位。

餐廳將精心推出全新秋季菜色,誠摯邀請所有蘭餐廳的好友們再次蒞臨,盡情暢享Nobu主廚悉心烹製的美味佳餚以及首席侍酒師徐漢笙(Eddison)依據菜色量身選搭的佐餐美酒,完美體驗高水準的美食美酒極致饗宴。

與此同時,餐廳亦會嚴謹落實完善防疫措施,包括餐桌間距保持安全社交距離並設置隔板、實施賓客實聯制,並測量所有來店賓客之體溫及提供酒精消毒、每日早、中、晚執行三次全面環境消毒清潔、餐期間外場服務人員全程配戴口罩及面罩,以及全體員工健康監測等所有相關規範,為賓客打造「安心飲食」的舒適用餐空間。