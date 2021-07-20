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只賣兩週 蘭餐廳「極品官燕老菜脯燉雞湯」每日限10組

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
古法30年老菜脯雞湯，冷凍包裝每組2,500元，可2人分享。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供
古法30年老菜脯雞湯，冷凍包裝每組2,500元，可2人分享。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供

連續3年獲米奇林餐盤推薦蘭餐廳，於7月20日起推出「宅饗米其林」最終章，延續與上海米其林二星港籍名廚——簡捷明的合作，再度線上視訊跨海聯烹，精彩推出滋補養顏的「極品官燕老菜脯燉雞湯」，使用極為難尋、帶有迷人醇厚香氣的30年苗栗客家老菜脯，依循傳統古法製成，每日僅限量10組。此外，蘭餐廳行政主廚李信男（Nobu）與主廚余孫鵬（Peng），亦偕手獻上「靈魂Kebab烤肉飯」及「馬來風光椰漿飯」等全新菜色，以上外帶限量米其林星級美味，僅限時供應兩週至8月3日。

「極品官燕老菜脯燉雞湯」所使用的老菜脯，是全台存量極少、幾近為零的苗栗客家30年老菜脯，將陳年菜脯與老母雞、後腿肉、雞爪等食材加水慢火細燉8小時，陳年老菜脯使雞湯呈優雅清透的琥珀色澤，香醇潤口、滋味回甘，接著再續入滋補養顏的頂級印尼3A官燕一同精心熬煮，清雅純粹的好味道，暖心又暖胃。

「靈魂Kebab烤肉飯」提供4種經典的Kebab烤串，包括以絞肉、洋蔥、甜椒、小茴香、巴西里、香菜、薄荷葉、肉桂等15種材料製成的「噴香烤肉串」；選用素有「和羊」稱號的紐西蘭鑽石級Te Mana Lamb香煎烹製的「和羊肉串」；以及台灣人最愛的蝦、干貝「雙拼海鮮串」；以及香氣迷人的「烤章魚串」。分別佐襯優格醬及炸雞醬，再搭配鮮香雞飯和清爽脆口的涼拌高麗菜絲，豐富多層次的美味讓人大飽口福。

由來自馬來西亞的Peng主廚精心製作的「馬來風光椰漿飯」，做法是將香米與椰漿、香茅、泰國檸檬葉、蔥、薑、蒜和鹽，一同烹煮成滋味濃鮮的椰漿飯，接著是烘烤以乾蔥、香茅、咖哩粉、薑黃粉、香菜粉、小茴香粉等香料醃漬入味的雞腿，品嘗時再搭配3款經典小菜——花生米、小魚乾和小黃瓜，讓人彷彿一秒置身馬來西亞，以味蕾食旅馬來風情。

此外，甫獲得全球權威《葡萄酒觀察家（Wine Spectator）》雜誌頒發「餐廳酒單大獎（Restaurant Awards）」——「傑出表現獎（Award of Excellence）」殊榮肯定的蘭餐廳，也將於8月10日（二）起「重啟內用‧竭誠迎賓」。凡於8月31日前預訂用餐，還可享迎賓飲品乙杯/每位。

餐廳將精心推出全新秋季菜色，誠摯邀請所有蘭餐廳的好友們再次蒞臨，盡情暢享Nobu主廚悉心烹製的美味佳餚以及首席侍酒師徐漢笙（Eddison）依據菜色量身選搭的佐餐美酒，完美體驗高水準的美食美酒極致饗宴。

與此同時，餐廳亦會嚴謹落實完善防疫措施，包括餐桌間距保持安全社交距離並設置隔板、實施賓客實聯制，並測量所有來店賓客之體溫及提供酒精消毒、每日早、中、晚執行三次全面環境消毒清潔、餐期間外場服務人員全程配戴口罩及面罩，以及全體員工健康監測等所有相關規範，為賓客打造「安心飲食」的舒適用餐空間。

蘭餐廳同時表示：「重啟內用日期將視政府相關防疫政策情況而有所調整，若造成不便，尚祈見諒。」

馬來風光椰漿飯，300元。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供
馬來風光椰漿飯，300元。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供
靈魂Kebab烤肉飯，800元。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供
靈魂Kebab烤肉飯，800元。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供
古法30年老菜脯。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供
古法30年老菜脯。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳提供

馬來西亞 烤肉

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