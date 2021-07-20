夜店教父戴春發出手 大直ATT改頭換面變沈浸式娛樂商場

位於大直的ATT 4 Recharge原本以「親子充電」商場為定位，隨著疫情帶來社會環境、消費行為的改變，在ATT集團董事長戴春發出手，改裝調整定調下，ATT在大直的佈局將改以ATT一向擅長的美食娛樂商場為方向，同時也將正式更名為「ATT e Life」，將以美食、娛樂、社交、享樂為四大主軸，將有首座ATT自營影城、與主題式KTV，同時保有原本的親子業態，改裝幅度約5成左右，目前各樓層局部封樓改裝，改裝開幕將視疫情狀況滾動調整，預計在今年第四季前各改裝樓層陸續開幕。

有「夜店教父」之稱的戴春發，擅長操作商場的美食、流行、娛樂產業，在信義商圈的「ATT 4 FUN」更是「夜經濟」的代表作。這回戴春發針對大直的ATT 4 Recharge商場重新盤整，將以沈浸式娛樂感受全方位的五感體驗，打造大直全新型態的娛樂商場。

ATT集團副總經理馬文凱指出，綜觀大直的娛樂機能目前只有電影院，未來ATT e Life的一樓將呈現「新娛樂動漫特區」，網羅12個IP產業品牌分別打造旗艦店，引進逾200個IP商品；7、8、9樓呈現娛樂運動健身機能，包括有ATT自營的主題式KTV「idol K」，有12種主題風格、32間大小不同的K歌包廂，以及ATT首次跨足電影市場推出的「ATT吸引力影城」，打造超過10座以上的大小影廳，同時也會引進運動健身俱樂部品牌進駐。