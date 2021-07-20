快訊

颱風來襲若停班課 陳時中：疫苗接種暫停 併入下期

7/20確診地圖／今本土+18、4死 陳時中：個案減少 將做完整疫調

7-11「中元平安福」推大包裝零食、預購三牲、代辦贊普

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「中元平安福」活動推出全通路獨家販售的「鎮瀾宮糕餅舖拜拜包」，售價199元，開袋即贈限量平安元寶，不僅保平安更具收藏價值。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「中元平安福」活動推出全通路獨家販售的「鎮瀾宮糕餅舖拜拜包」，售價199元，開袋即贈限量平安元寶，不僅保平安更具收藏價值。圖／7-ELEVEN提供

為了讓消費者更方便準備中元普渡的各項所需，7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，販售大包裝、箱購零食，並以獨家規格、年輕化贈品吸客，同步推出免上市場的7-ELEVEN預購三牲，加熱即可輕鬆上桌；如果擔心宮廟團拜群聚，7-ELEVEN還與大甲鎮瀾宮合作推出「代辦贊普服務」，在微解封期間替消費者打造最多元便利的中元普渡方案。

7-ELEVEN與「鎮瀾買足」購物網合作，推出「慶贊中元澎派組」，讓信眾不用出遠門，到7-ELEVEN預購即可代辦贊普；普渡品將送至大甲鎮瀾宮一起進行慶贊中元啟建祈安護國息災法會，法會結束後可選擇宅配到府或統一捐贈給弱勢單位，還能獲得過爐祈福過的交通安全皮製大甲媽平安吊飾限量贈品。

在門市部分，7-ELEVEN推出「中元平安福」主題專案活動，除了獨家規格大包裝零食之外，更攜手OPEN!小將、三麗鷗、卡娜赫拉等人氣肖像開發兼具實用性的年輕化贈品，包括獨家販售的OPEN!小將「樂事中元收納籃組」，一次網羅經典口味洋芋片，附贈收納籃拜拜更方便；「RITZ三麗鷗收納盒」將三麗鷗明星化身小幽靈躍上外盒，應景更可愛；「小瓜呆脆笛酥多功能收納凳組」，內含4種經典口味小瓜呆脆笛酥，復古造型收納方凳勾起童年回憶；還有全通路獨家販售的「鎮瀾宮糕餅舖拜拜包」，開袋即贈限量平安元寶，售價199元；堪稱上班族必備的「乖乖無敵好運袋」也不能錯過；高CP值款「百事三牲好運袋」內含雞、豬、蝦袋裝零食。

今年7-ELEVEN「中元平安福」更找來萌系教主卡娜赫拉助陣，購買中元指定商品任3件加價199元，就送一款獨家限量販售的「卡娜赫拉WFM伸縮收納袋」，以居家防疫期間情境主題設計，附上拉鍊還可自由擴增，外出、購物皆可用，共有3款設計。

中元普渡少不了三牲，7-ELEVEN預購推出連續4年獲得米其林一星的「了凡招牌油雞」，讓供品也有星級加持；另有拜拜不可或缺的「大嬸婆三牲禮組」，一次備妥雞、魚、豬肉，免上市場採購、免料理，輕鬆加熱即可端上桌。

7-ELEVEN今年與「鎮瀾買足」購物網合作，推出「慶贊中元澎派組」，讓信眾不用出遠門，到7-ELEVEN預購即可代辦贊普。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年與「鎮瀾買足」購物網合作，推出「慶贊中元澎派組」，讓信眾不用出遠門，到7-ELEVEN預購即可代辦贊普。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，超商通路獨家限量販售的「小瓜呆脆笛酥多功能收納凳組」售價309元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，超商通路獨家限量販售的「小瓜呆脆笛酥多功能收納凳組」售價309元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，推出大包裝、箱購零食，並以獨家規格、年輕化贈品吸客。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，推出大包裝、箱購零食，並以獨家規格、年輕化贈品吸客。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，推出大包裝、箱購零食，並以獨家規格、年輕化贈品吸客。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，推出大包裝、箱購零食，並以獨家規格、年輕化贈品吸客。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，超商通路獨家販售的「乖乖無敵好運袋」售價120元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，超商通路獨家販售的「乖乖無敵好運袋」售價120元。圖／7-ELEVEN提供
今年7-ELEVEN「中元平安福」活動找來萌系教主卡娜赫拉助陣，購買中元指定商品任3件加價199元，即贈獨家限量販售的「卡娜赫拉WFM伸縮收納袋」，以居家防疫期間情境主題設計，並附上拉鍊可自由擴增。圖／7-ELEVEN提供
今年7-ELEVEN「中元平安福」活動找來萌系教主卡娜赫拉助陣，購買中元指定商品任3件加價199元，即贈獨家限量販售的「卡娜赫拉WFM伸縮收納袋」，以居家防疫期間情境主題設計，並附上拉鍊可自由擴增。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年與「鎮瀾買足」購物網合作推出「慶贊中元澎派組」，還能獲得祈福過的交通安全皮製大甲媽平安吊飾限量贈品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年與「鎮瀾買足」購物網合作推出「慶贊中元澎派組」，還能獲得祈福過的交通安全皮製大甲媽平安吊飾限量贈品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，超商通路獨家販售的「RITZ三麗鷗收納盒」售價199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，超商通路獨家販售的「RITZ三麗鷗收納盒」售價199元。圖／7-ELEVEN提供
中元普渡少不了三牲，7-ELEVEN預購推出連續4年獲得米其林一星的「了凡招牌油雞」，讓供品也有星級加持。圖／7-ELEVEN提供
中元普渡少不了三牲，7-ELEVEN預購推出連續4年獲得米其林一星的「了凡招牌油雞」，讓供品也有星級加持。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，推出大包裝、箱購零食，並以獨家規格、年輕化贈品吸客。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，推出大包裝、箱購零食，並以獨家規格、年輕化贈品吸客。圖／7-ELEVEN提供
今年7-ELEVEN「中元平安福」活動找來萌系教主卡娜赫拉助陣，購買中元指定商品任3件加價199元，即贈獨家限量販售的「卡娜赫拉WFM伸縮收納袋」。圖／7-ELEVEN提供
今年7-ELEVEN「中元平安福」活動找來萌系教主卡娜赫拉助陣，購買中元指定商品任3件加價199元，即贈獨家限量販售的「卡娜赫拉WFM伸縮收納袋」。圖／7-ELEVEN提供
掌握農曆7月普渡供品採買商機，7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動。圖／7-ELEVEN提供
掌握農曆7月普渡供品採買商機，7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動。圖／7-ELEVEN提供

普渡 零食 鎮瀾宮

延伸閱讀

日職／想向吳念庭道賀 松井裕樹先和宋家豪學「恭喜」

需求大增豬價持續攀升 農委會：中元後慢慢舒緩

微解封中元普度怎麼辦？台中玉闕朝仁宮：縮小規模辦

第2杯50！COLD STONE「楊枝甘露、西瓜樂桃桃」新登場

相關新聞

收藏精巧美寓 我家就是圖書館與藝術展間

從屋名「Home for the Arts」就可看出來，這間位於阿姆斯特丹的公寓就是為收藏藝術品而生。

7-11「中元平安福」推大包裝零食、預購三牲、代辦贊普

為了讓消費者更方便準備中元普渡的各項所需，7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，販售大包裝、箱購零食...

Lisa、車銀優、張東健愛妻高素榮 首度合體為寶格麗

誰這麼大牌，能同時請出全韓國IG最多人追蹤的BLACKPINK成員Lisa、「臉蛋天才」車銀優、以及已經淡出螢光幕前多年...

名字同音享優惠！福容桃園A8店61折、免2千可入住

快來對一下自己名字有沒有這幾個字。福容大飯店桃園機場捷運A8店推出同名優惠，即日起至8月31日，凡預訂「帶著小熊去旅行」...

名字裡有「微、解、封、迎、加、零」 同音就可享優惠

快看一下自己名字有沒有這幾個字，結合享福卡會員優惠最多可以優惠到六一折。福容大飯店桃園機場捷運A8店推出同名優惠，即日起...

敞開胸口的瀟灑穿搭 BTS說秋冬時尚就是要黑白配！

經典的黑與白，是許多男性在正裝造型上偏愛的配色，但最近不少當紅男星都用這兩種配色穿出率性瀟灑的風格，沒有正裝那麼正式，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。