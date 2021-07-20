7-11「中元平安福」推大包裝零食、預購三牲、代辦贊普

為了讓消費者更方便準備中元普渡的各項所需，7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，販售大包裝、箱購零食，並以獨家規格、年輕化贈品吸客，同步推出免上市場的7-ELEVEN預購三牲，加熱即可輕鬆上桌；如果擔心宮廟團拜群聚，7-ELEVEN還與大甲鎮瀾宮合作推出「代辦贊普服務」，在微解封期間替消費者打造最多元便利的中元普渡方案。

7-ELEVEN與「鎮瀾買足」購物網合作，推出「慶贊中元澎派組」，讓信眾不用出遠門，到7-ELEVEN預購即可代辦贊普；普渡品將送至大甲鎮瀾宮一起進行慶贊中元啟建祈安護國息災法會，法會結束後可選擇宅配到府或統一捐贈給弱勢單位，還能獲得過爐祈福過的交通安全皮製大甲媽平安吊飾限量贈品。

在門市部分，7-ELEVEN推出「中元平安福」主題專案活動，除了獨家規格大包裝零食之外，更攜手OPEN!小將、三麗鷗、卡娜赫拉等人氣肖像開發兼具實用性的年輕化贈品，包括獨家販售的OPEN!小將「樂事中元收納籃組」，一次網羅經典口味洋芋片，附贈收納籃拜拜更方便；「RITZ三麗鷗收納盒」將三麗鷗明星化身小幽靈躍上外盒，應景更可愛；「小瓜呆脆笛酥多功能收納凳組」，內含4種經典口味小瓜呆脆笛酥，復古造型收納方凳勾起童年回憶；還有全通路獨家販售的「鎮瀾宮糕餅舖拜拜包」，開袋即贈限量平安元寶，售價199元；堪稱上班族必備的「乖乖無敵好運袋」也不能錯過；高CP值款「百事三牲好運袋」內含雞、豬、蝦袋裝零食。

今年7-ELEVEN「中元平安福」更找來萌系教主卡娜赫拉助陣，購買中元指定商品任3件加價199元，就送一款獨家限量販售的「卡娜赫拉WFM伸縮收納袋」，以居家防疫期間情境主題設計，附上拉鍊還可自由擴增，外出、購物皆可用，共有3款設計。