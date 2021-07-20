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Lisa、車銀優、張東健愛妻高素榮 首度合體為寶格麗

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗代言人Lisa配戴寶格麗高級珠寶系列紅寶石珠寶，演繹寶格麗經典色彩中的紅色。圖／取自IG
寶格麗代言人Lisa配戴寶格麗高級珠寶系列紅寶石珠寶，演繹寶格麗經典色彩中的紅色。圖／取自IG

誰這麼大牌，能同時請出全韓國IG最多人追蹤的BLACKPINK成員Lisa、「臉蛋天才」車銀優、以及已經淡出螢光幕前多年的張東健夫人高素榮？以優質彩色寶石聞名的義大利羅馬珠寶商寶格麗（BVLGARI），自即日起至9月15日止，於南韓首爾藝術中心舉辦「BVLGARI COLORS」寶格麗彩色展，展出各式瑰麗的珍寶創作，以繽紛華麗的珠寶歡慶生命的熱情能量。這個向公眾開放的展覽，部分門票收益將捐與Save The Children作為慈善用途。

而這次更分別請到品牌代言人Lisa、當紅偶像車銀優、以及貴婦高素榮，分別演繹代表紅寶石的紅色、祖母綠的綠色、以及藍寶石的藍色，一起為活動造勢。代表紅色的Lisa配戴最難詮釋出時尚感的紅寶石項鍊、耳環、戒指，紅寶石也是當今鑽石之外單價最高的有色寶石。車銀優則是配戴了寶格麗最具代表性的工藝製表，詮釋象徵豐沛生命力和療癒力的綠色。高素榮則以凍齡的美貌與優雅氣質，完美演繹傳統上代表貴族與皇族的藍色寶石。

高素榮配戴寶格麗高級珠寶系列中的藍寶石珠寶。圖／取自IG
高素榮配戴寶格麗高級珠寶系列中的藍寶石珠寶。圖／取自IG
寶格麗代言人Lisa配戴寶格麗高級珠寶系列紅寶石珠寶，演繹寶格麗經典色彩中的紅色。圖／取自IG
寶格麗代言人Lisa配戴寶格麗高級珠寶系列紅寶石珠寶，演繹寶格麗經典色彩中的紅色。圖／取自IG
高素榮配戴寶格麗高級珠寶系列中的藍寶石珠寶。圖／取自IG
高素榮配戴寶格麗高級珠寶系列中的藍寶石珠寶。圖／取自IG
寶格麗代言人Lisa配戴寶格麗高級珠寶系列紅寶石珠寶，演繹寶格麗經典色彩中的紅色。圖／取自IG
寶格麗代言人Lisa配戴寶格麗高級珠寶系列紅寶石珠寶，演繹寶格麗經典色彩中的紅色。圖／取自IG
車銀優詮釋象徵豐沛生命力的綠色。圖／取自IG
車銀優詮釋象徵豐沛生命力的綠色。圖／取自IG
Lisa、車銀優、高素榮為即將於首爾展開的寶格麗色彩展覽宣傳造勢。圖／取自IG
Lisa、車銀優、高素榮為即將於首爾展開的寶格麗色彩展覽宣傳造勢。圖／取自IG
車銀優詮釋象徵豐沛生命力的綠色。圖／取自IG
車銀優詮釋象徵豐沛生命力的綠色。圖／取自IG

車銀優 珠寶

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