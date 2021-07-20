名字同音享優惠！福容桃園A8店61折、免2千可入住

快來對一下自己名字有沒有這幾個字。福容大飯店桃園機場捷運A8店推出同名優惠，即日起至8月31日，凡預訂「帶著小熊去旅行」住房專案，姓名與「微、解、封、迎、加、零」同音，一個字享9折、兩個字享8折，三個字音全中享7折；每張證件限入住一間房，至多續住三晚，福容享福卡會員再享雙重折扣，標準單人房最高可享61折，每晚優惠價只要1,971元，每日限量5間。

此外，福容桃園機捷A8店另外還推出「鴨! 讓我把你取回家!」一鴨四吃專案，包括黃金片皮鴨、醬爆鴨品、生菜鴨鬆及港式鴨骨煲湯，外帶優惠2,500元，3公里內可享免費外送服務，外帶自取港式鴨骨煲湯升級為鴨粥(6人份)，享福卡會員加贈冰鎮烏梅御茶。

迎接微解封，交通便利的福容桃園機捷A8店推出微解封同音享折扣優惠，住房專案內容豐富，在大廳與絨毛大熊合照打卡，即可把16公分高的微笑熊寶寶布偶帶回家。單人入住含早餐專案最低原價3,200元，若住房客人姓名與「微、解、封、迎、加、零」同音，一個字享9折、兩個字享8折，三個字音全中享7折，如果是福容享福卡會員，還能優惠合併使用，最多優惠到61折。