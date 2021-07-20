快訊

颱風來襲若停班課 陳時中：疫苗接種暫停 併入下期

7/20確診地圖／今本土+18、4死 陳時中：個案減少 將做完整疫調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名字同音享優惠！福容桃園A8店61折、免2千可入住

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
福容桃園機捷A8店推出姓名同音享住房折扣。圖／福容飯店提供
福容桃園機捷A8店推出姓名同音享住房折扣。圖／福容飯店提供

快來對一下自己名字有沒有這幾個字。福容大飯店桃園機場捷運A8店推出同名優惠，即日起至8月31日，凡預訂「帶著小熊去旅行」住房專案，姓名與「微、解、封、迎、加、零」同音，一個字享9折、兩個字享8折，三個字音全中享7折；每張證件限入住一間房，至多續住三晚，福容享福卡會員再享雙重折扣，標準單人房最高可享61折，每晚優惠價只要1,971元，每日限量5間。

此外，福容桃園機捷A8店另外還推出「鴨! 讓我把你取回家!」一鴨四吃專案，包括黃金片皮鴨、醬爆鴨品、生菜鴨鬆及港式鴨骨煲湯，外帶優惠2,500元，3公里內可享免費外送服務，外帶自取港式鴨骨煲湯升級為鴨粥(6人份)，享福卡會員加贈冰鎮烏梅御茶。

迎接微解封，交通便利的福容桃園機捷A8店推出微解封同音享折扣優惠，住房專案內容豐富，在大廳與絨毛大熊合照打卡，即可把16公分高的微笑熊寶寶布偶帶回家。單人入住含早餐專案最低原價3,200元，若住房客人姓名與「微、解、封、迎、加、零」同音，一個字享9折、兩個字享8折，三個字音全中享7折，如果是福容享福卡會員，還能優惠合併使用，最多優惠到61折。

訂房電話：03-328-5688；預訂一鴨四吃：03-328-8600分機8758。

福容桃園機捷A8店一鴨四吃外帶，含金片皮鴨、醬爆鴨品、生菜鴨鬆、港式鴨骨煲湯。圖／福容飯店提供
福容桃園機捷A8店一鴨四吃外帶，含金片皮鴨、醬爆鴨品、生菜鴨鬆、港式鴨骨煲湯。圖／福容飯店提供

桃園機場 機捷 微解封

延伸閱讀

桃園男酒醉被家人拒門外 當街叫罵涉違保護令送辦

跟上微解封！全台首檔砲陣地特展24日開幕

桃園馬祖新村規畫「眷味食堂」 邀美食業者進駐

欣欣秀泰也關門一天消毒 影城微解封一周警報四起？

相關新聞

收藏精巧美寓 我家就是圖書館與藝術展間

從屋名「Home for the Arts」就可看出來，這間位於阿姆斯特丹的公寓就是為收藏藝術品而生。

7-11「中元平安福」推大包裝零食、預購三牲、代辦贊普

為了讓消費者更方便準備中元普渡的各項所需，7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，販售大包裝、箱購零食...

Lisa、車銀優、張東健愛妻高素榮 首度合體為寶格麗

誰這麼大牌，能同時請出全韓國IG最多人追蹤的BLACKPINK成員Lisa、「臉蛋天才」車銀優、以及已經淡出螢光幕前多年...

名字同音享優惠！福容桃園A8店61折、免2千可入住

快來對一下自己名字有沒有這幾個字。福容大飯店桃園機場捷運A8店推出同名優惠，即日起至8月31日，凡預訂「帶著小熊去旅行」...

名字裡有「微、解、封、迎、加、零」 同音就可享優惠

快看一下自己名字有沒有這幾個字，結合享福卡會員優惠最多可以優惠到六一折。福容大飯店桃園機場捷運A8店推出同名優惠，即日起...

敞開胸口的瀟灑穿搭 BTS說秋冬時尚就是要黑白配！

經典的黑與白，是許多男性在正裝造型上偏愛的配色，但最近不少當紅男星都用這兩種配色穿出率性瀟灑的風格，沒有正裝那麼正式，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。