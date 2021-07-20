敞開胸口的瀟灑穿搭 BTS說秋冬時尚就是要黑白配！
經典的黑與白，是許多男性在正裝造型上偏愛的配色，但最近不少當紅男星都用這兩種配色穿出率性瀟灑的風格，沒有正裝那麼正式，但同樣不失典雅魅力，又有都會男性的俐落時髦感，今年秋冬不妨也跟著準備幾件黑、白色調的單品穿出態度吧！
防彈少年團BTS日前出席美國脫口秀《THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON》時，全員都穿上了Saint Laurent黑白經典男士套裝，絲綢襯衫和隨意敞開的領口，流露狂放不羈的中性帥氣，展現國際第一男團的超強氣勢。
大陸男星井柏然、宋威龍和台灣男星陳立農，也都搶先穿上了秋冬新款的黑白單品。井柏然以Giorgio Armani秋冬黑灰色翻領式天鵝絨上衣搭配剪裁流暢修身的成套長褲出席活動，有種低調華麗的神秘氣息，服裝配色和柔軟垂墜的材質也讓他的整體身型看來更加纖細修長。陳立農的Berluti秋季Logo印花白T-Shirt簡約清爽，搭配最新推出Graphic休閒鞋和太陽眼鏡，完美融合潮流活力與優雅特質。
而宋威龍則是以CELINE秋冬的黑色棉質連帽拉鍊外套配棉質抽繩長褲，白色品牌Logo點綴鮮明對比，再配一雙白色中筒皮革運動鞋，就完成了超迷人的復古休閒look！
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