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麥立得台灣分公司成立 首發限量玫瑰河畔30年

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
全球首位華人威士忌首席調酒師暨輕井澤蒸餾公司副社長張郁嵐盛讚：「我會給這款酒 99.9 分，它真的是趨近完美，身為調酒師來說，這是我夢寐以求的水平與境界。」圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
全球首位華人威士忌首席調酒師暨輕井澤蒸餾公司副社長張郁嵐盛讚：「我會給這款酒 99.9 分，它真的是趨近完美，身為調酒師來說，這是我夢寐以求的水平與境界。」圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

被譽為蘇格蘭低地之王的玫瑰河畔（Rosebank），回溯1993年起始的26年期間，玫瑰河畔酒廠大門深鎖，所有想探訪低地之王的威士忌藏家們，不得其門而入。然而，2017年，由具備製酒熱情的麥立得洋酒重新開啟玫瑰河畔的大門，並於2020年上市玫瑰河畔30年單一麥芽威士忌全球年度發表第一版，隨著麥立得洋酒 ( Ian Macleod Distillers ) 台灣分公司正式成立，玫瑰河畔酒廠釋出絕無僅有的窖藏，台灣首批限量鑑賞300瓶。

玫瑰河畔的珍稀，在拍賣市場上一覽無遺，節節攀升的價碼暗示著它在收藏家心中無可取代的地位。這款難得一見的玫瑰河畔30年單一麥芽威士忌全球發表第一版，於2020年上市，全球限量4350瓶多數市場已全數售鑿；為歡慶麥立得台灣成立，酒廠特別釋出絕無僅有的窖藏在台上市，首批限量鑑賞300瓶，建議售價為新台幣70,000元，將於2021年7月26日當天上午10:00開放有興趣者預約諮詢，詳情請見以下網址：www.rosebank.com.tw/our-service

麥立得洋酒台灣分公司正式成立 為烈酒市場注入多元活力

羅素家族從第一代創始者走到第四代，代代都對製酒工藝懷抱著無可匹敵的熱情。除了傳統技術的實力累積，家族成員也擅於應用新穎的思維，為獨立酒廠注入更多獨特且醒目的個性。

2021年麥立得家族正式將台灣納入亞洲版圖的長期規劃之中，由家族成員 Tom Russell （羅元均） 擔任台灣區負責人，與總經理李正祜（David Li）親自進行團隊招募，募集各路菁英，致力於提供更多非傳統酒商的服務，除了旗下品牌的烈酒銷售外，也包含威士忌及烈酒原料的交易及私有品牌的開發服務，為台灣烈酒市場帶來更多可能性。面對亞洲最重要的威士忌市場，麥立得依循數十年傳承下來的家族傳統精神，設下長遠的願景，讓台灣分公司成為麥立得亞洲區的領銜指標。

低地之王玫瑰河畔30年全球首發 台灣首批限量鑑賞300瓶

麥立得台灣帶入市場的第一支作品，即是低地之王——玫瑰河畔30年單一麥芽威士忌，也是麥立得洋酒收購玫瑰河畔酒廠後，全球正式發表的第一版新品。

於關廠前三年的1990年蒸餾，2020年裝瓶，歷經30年的關廠前珍稀酒液，同時也是酒廠有史以來最高年份原廠裝瓶，此款曾被全球首位華人威士忌首席調酒師暨輕井澤蒸餾公司（Karuizawa Distillers Inc , KDI）副社長張郁嵐盛讚：「我會給這款酒 99.9 分，它真的是趨近完美，身為調酒師來說，這是我夢寐以求的水平與境界。」

玫瑰河畔30年單一麥芽威士忌依循低地傳統三次蒸餾的風格，獨特的蟲桶冷凝，並以高達62%雪莉桶熟成的酒液為主體，融合38%波本桶勾兌出完美比例，初綻玫瑰的芬芳與奶油的香甜相互激盪，些許辛香點綴更添華麗，讓開瓶後的氣味更加迷人。

搭配手工打造優雅玫瑰雕刻圓筒形木盒，開盒時瞥見紅銅色金屬點綴呼應即將再度重啟的蒸餾器。如同張郁嵐品飲後所強調，「經過三十年熟成後昇華出來的香氣，它就是夢幻逸品。我會給它一個TDF（To Die For）的分數，因為基本上this is to die for（願意為它不惜一切）。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥立得洋酒台灣分公司經營團隊。圖／麥立得洋酒台灣分公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥立得洋酒台灣分公司經營團隊。圖／麥立得洋酒台灣分公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玫瑰河畔30年單一麥芽威士忌全球限量4350 瓶，台灣首批限量鑑賞300瓶，建議售價70,000元。圖／麥立得洋酒台灣分公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玫瑰河畔30年單一麥芽威士忌全球限量4350 瓶，台灣首批限量鑑賞300瓶，建議售價70,000元。圖／麥立得洋酒台灣分公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玫瑰河畔30年單一麥芽威士忌，依循低地傳統三次蒸餾與獨特的蟲桶冷凝。圖／麥立得洋酒台灣分公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玫瑰河畔30年單一麥芽威士忌，依循低地傳統三次蒸餾與獨特的蟲桶冷凝。圖／麥立得洋酒台灣分公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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