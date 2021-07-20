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嚴謹或愜意？德國高級時計的一體兩面

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）近期為參議員（Senator）系列和偏心（Pano）系列的精鋼表款帶來尼龍纖維表帶的選擇。圖／格拉蘇蒂原創提供（合成圖）。
格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）近期為參議員（Senator）系列和偏心（Pano）系列的精鋼表款帶來尼龍纖維表帶的選擇。圖／格拉蘇蒂原創提供（合成圖）。

談到德國，嚴謹、縝密、一絲不苟，反應在德國各種精密製品的展現上。德國表的高級品牌中，位於格拉蘇蒂小鎮的朗格（A. Lange & Söhne），便展現了道地、硬派的嚴謹作風，並在近日推出全新Cabaret Tourbillon Handwerkskunst腕表。事實上2008年，當時朗格也曾推出這只全球首枚具備「停秒」功能的陀飛輪，13年後，這只Cabaret Tourbillon Handwerkskunst腕表，捲土重來。

新一代腕表同樣具備一分鐘陀飛輪、大日期、動力儲存顯示等功能，但表廠自製、少見的長方形L042.1型手上鍊機芯由多達370個零件組成，同時面盤、機芯上，都具備菱形紋飾，展現出規律、饒富幾何之美的德意志美學。未經處理的德國銀輪系的表面飾以細緻的粒紋質感，其靈感源自朗格的懷表機芯，同時機芯再使用九個螺絲固定的黃金套筒，展現更高層次的尊榮與高級感。鉑金950表殼、表面再經半透明琺瑯塗層，全球限量30只。

然而在嚴謹之外，高級品也能展現愜意面貌，例如格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）便為自家的參議員（Senator）系列和偏心（Pano）系列，為精鋼表款帶來尼龍纖維表帶的選擇，讓複雜精密也擁有更輕鬆日常的樣貌。從2021年7月起，兩個系列的表款無分功能，將具備深藍色或淺灰色的尼龍纖維表帶可供選購替換。

新表帶，真的能為配戴帶來不同印象嗎？實情是：像是PanoMaticInverse偏心機芯倒置大日曆腕表，正其機芯翻轉的紋路修飾，恰與灰色的尼龍纖維表帶，產生精緻與粗獷的反差魅力；另外像是Pano偏心系列動力儲存大日期手上鍊腕表，就因藍色的指針等細節，與尼龍表帶產生微妙而和諧的色彩呼應。德國高級機芯的嚴謹、精緻毋庸置疑，但想展現嚴謹或愜意？這便任君自擇、風格自選。

L042.1型手上鏈機芯配備雙發條盒，機芯由370個零件組成，並可提供120小時動力儲存，是德意志美學與工藝的二合為一。圖／朗格提供。
L042.1型手上鏈機芯配備雙發條盒，機芯由370個零件組成，並可提供120小時動力儲存，是德意志美學與工藝的二合為一。圖／朗格提供。
朗格（A. Lange & Söhne），重新推出全新Cabaret Tourbillon Handwerkskunst腕表，展現了道地、硬派的嚴謹作風。圖／朗格提供。
朗格（A. Lange & Söhne），重新推出全新Cabaret Tourbillon Handwerkskunst腕表，展現了道地、硬派的嚴謹作風。圖／朗格提供。
PanoMaticInverse偏心機芯倒置大日曆腕表的面盤紋路恰與灰色尼龍纖維表帶，產生精緻與粗獷的反差魅力。圖／格拉蘇蒂原創提供。
PanoMaticInverse偏心機芯倒置大日曆腕表的面盤紋路恰與灰色尼龍纖維表帶，產生精緻與粗獷的反差魅力。圖／格拉蘇蒂原創提供。
同樣是尼龍纖維表帶，較為沈穩的灰色與藍色，為精緻、高級感的時計，在典雅和日常中找到平衡。圖／格拉蘇蒂原創提供。
同樣是尼龍纖維表帶，較為沈穩的灰色與藍色，為精緻、高級感的時計，在典雅和日常中找到平衡。圖／格拉蘇蒂原創提供。

德國 腕表 品牌

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