嚴謹或愜意？德國高級時計的一體兩面

談到德國，嚴謹、縝密、一絲不苟，反應在德國各種精密製品的展現上。德國表的高級品牌中，位於格拉蘇蒂小鎮的朗格（A. Lange & Söhne），便展現了道地、硬派的嚴謹作風，並在近日推出全新Cabaret Tourbillon Handwerkskunst腕表。事實上2008年，當時朗格也曾推出這只全球首枚具備「停秒」功能的陀飛輪，13年後，這只Cabaret Tourbillon Handwerkskunst腕表，捲土重來。

新一代腕表同樣具備一分鐘陀飛輪、大日期、動力儲存顯示等功能，但表廠自製、少見的長方形L042.1型手上鍊機芯由多達370個零件組成，同時面盤、機芯上，都具備菱形紋飾，展現出規律、饒富幾何之美的德意志美學。未經處理的德國銀輪系的表面飾以細緻的粒紋質感，其靈感源自朗格的懷表機芯，同時機芯再使用九個螺絲固定的黃金套筒，展現更高層次的尊榮與高級感。鉑金950表殼、表面再經半透明琺瑯塗層，全球限量30只。

然而在嚴謹之外，高級品也能展現愜意面貌，例如格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）便為自家的參議員（Senator）系列和偏心（Pano）系列，為精鋼表款帶來尼龍纖維表帶的選擇，讓複雜精密也擁有更輕鬆日常的樣貌。從2021年7月起，兩個系列的表款無分功能，將具備深藍色或淺灰色的尼龍纖維表帶可供選購替換。