東奧應援！專屬套餐、飯店狂歡 或到Pippen豪宅住一晚

四年一度的奧運終將在東京揭開序幕，過去值此精彩時刻，各餐廳、酒吧多以奧運為主題，大面電視牆、配搭套餐、調飲等全出動；今年因疫情多數人得宅在家，業者挖空心思推出宅家版的奧運餐，或推飯店客房狂歡版，Airbnb則攜手全球頂尖選手推逾200項奧運線上體驗，包括入住NBA傳奇球星Scottie Pippen的豪宅。

台北遠東香格里拉飯店用美食挺東奧，推出東京奧運限定「美式派對雙饗餐」與「東奧美饌雙饗餐」，7月23日至8月8日限期外帶，讓民眾在家觀賽也能以美食助興。東京奧運限定雙饗餐為遠東Café團隊精選12道人氣餐點組合，售價1,680元起，預訂外帶餐點單筆消費滿3千元，再享台北市10公里內免費外送服務，購買兩套雙饗餐即贈東京奧運中華隊應援帆布袋，數量限量，送完為止。

其中的「美式派對雙饗餐」精選7道人氣料理，包括義式臘腸起士比薩、酥炸雞翅佐BBQ醬汁、香煎西式豬肉香腸、番茄起士美國牛肉丸、經典起士通心粉等。另也為這屆地主國日本特別設計充滿和風的派對餐「東奧美饌雙饗餐」，內含豬五花大阪燒、照燒手羽仙、黃金豚肉煎餃、日式和風牛肉漢堡排等。主廚也為運動盛事增添全新亮點「奧運五環甜甜圈」，另有冷泡烏龍茶或李白居精釀啤酒等選擇。

台北凱達大飯店也有應援外帶美食與住房專案，一泊二食每晚3,188元起，不用出國也能感受奧運熱鬧的氛圍。活動期間為7月23日至8月7日，住房含早餐，晚間特別提供「應援東奧套餐」，可品嘗招牌菜「凱達冠軍豬腳」，搭配酥炸的糯米椒、帶皮楔型辣味薯條、洋蔥圈、爆漿番茄等，以及兩瓶台灣金牌啤酒，此套餐於東京奧運期間特價880元(原價1,080元)。

全球多元旅宿平台Airbnb也宣布和國際奧林匹克委員會（IOC） 、國際帕拉林匹克委員會（IPC）合作，在奧運期間推出超過200項由全球頂尖運動員主持的線上體驗。此外，旅客還可以直接與傳奇運動員線上相見，甚至在奧運獎牌得主和內部人士的帶領下，線上探索東京奧運場館。NBA傳奇球星Scottie Pippen還將打開芝加哥宅邸的大門，讓幸運的旅客在奧運期間入住，每晚僅92美元（約合台幣2,500元）。