JOHNNIE WALKER攜手國際巨星CL 啟動「Walkers計畫」

全球知名蘇格蘭威士忌品牌JOHNNIE WALKER宣布與首位登上美國告示牌百大排行榜的韓國女歌手CL合作，為韓國與亞洲市場帶來全新的「Keep Walking」影響力。

「Keep Walking」是JOHNNIE WALKER拓展品牌全球化的一環，讚揚那些大膽向前行動，對社會豐沛性有期許的一群人。JOHNNIE WALKER與CL的合作中，用CL震撼人心的故事，讓Keep Walking精神在這充滿挑戰的世代更加深植人心。

本次熱情邀請CL合作、啟動「Walkers計畫」，構築一個Keep Walking的熱血群體；他們擁有堅定不移的熱情、大膽的樂觀主義和永不止息的好奇心，在世界的各角落都能激勵人心、大膽突破框架、體驗多彩多姿的生活。

與CL合作的影片裡，CL訴說她充滿力量的星途發展歷程——勇敢克服偏見，成為第一位登上美國告示牌百大排行榜的韓國女歌手。

CL表示：「我一直希望能透過開闢新的道路、打破文化障礙和挑戰刻板印象，激勵所有人不要被現狀束縛。JOHNNIE WALKER這個品牌 200年來不間斷在世界各地突破界限，他的精神令人敬佩，而我很高興能夠和JOHNNIE WALKER這個品牌一起說自己的故事。」

大膽結合Keep Walking拓展世界疆域精神與SHERRY BOMB雪莉炸彈威士忌的甜順風味，JOHNNIE WALKER品牌大方分享充滿熱情的特調比例，挑戰傳統威士忌的框架，喝威士忌不再只有highball一個選項。風靡時尚派對與各大音樂活動的「雪莉炸彈特調」，1：2的雪莉炸彈威士忌與冬瓜茶甜密專屬配方，用台灣在地冬瓜茶的香甜口味帶出雪莉炸彈威士忌的香草香甜氣息與莓果馥郁的豐沛口感，加入冰塊後品飲沁人心脾且暢快無比，炎炎夏日的獨特威士忌品飲新體驗，Keep Walking大膽創新精神無所不見。不論居家品飲或好友歡聚，JOHNNIE WALKER都能展現不同的威士忌樣貌。

除了展現獨特且具個性的品飲體驗，JOHNNIE WALKER對於流行文化的推廣也不遺餘力。國際上如釜山國際電影節、各大音樂節，都能看到Keep Walking的身影。而本次與國際巨星CL的合作，也揭開JOHNNIE WALKER雪莉炸彈威士忌襲捲音樂潮流圈的序幕。用Keep Walking無所不在的精神，讓威士忌展現多樣的迷人魅力；用SHERRY BOMB雪莉炸彈的大膽形象，全面啟動音樂潮流充滿力量的Walkers精神。