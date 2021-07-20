「0元住宿」+1！美侖商旅吃龍蝦送住房 加1元多乙客

為了有效解決手動刮鬍刀的清潔問題，來自韓國的團隊Razor Booster，研發出出一款清潔、打磨、除菌三效合一的刮鬍刀潔淨器，高速回轉600次/秒的刷頭，可以有效清除刮刀上的毛髮及皮屑，同時打磨刀頭，讓刀片鋒利如新，配合上竹炭成份的清潔劑，還能達到99%的抑菌效果。

2021-07-20 10:00