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評／「滴滴」風波後寒蟬效應？外資將掀中國資產拋售潮

「0元住宿」+1！美侖商旅吃龍蝦送住房 加1元多乙客

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
美侖商旅雙人客房。圖／美侖商旅提供
美侖商旅雙人客房。圖／美侖商旅提供

看好微解封商機，全台飯店搶攻住房率。美侖商旅首度推出「吃龍蝦送住房」專案，含主廚特製龍蝦套餐一客、入住景緻雙人客房乙晚，每晚專案價3,499元；另加1元加碼多送一客龍蝦套餐，活動至9月底。

「吃龍蝦送住房」專案套餐包括醬爆辣味龍蝦義大利麵、好芒燻鮭魚沙拉佐百香果油醋汁、時令鮮蔬奶油湯、手工蛋糕或綠茶冰淇淋等；除可大啖五星飯店美食，還能趁著這波優惠到飯店免費住一晚。

美侖商旅距離捷運松江南京站僅4分鐘步程，耗時4年完工，外觀以清水模工法打造，全館共70間客房，每間都有大片落地窗與獨立浴缸，1樓另有獨立的花園景觀，可以體驗新品牌的獨特魅力。

美侖商旅「吃龍蝦送住房」專案

入住日期：2021年7月20日至9月30日

優惠內容：每晚房價3,499元(已含服務費，不含早餐)

入住房型：景緻雙人客房或商務雙人客房

官網：https://www.parkviewtaipei.com/

地址：台北市中山區吉林路49號

電話：02-2531-3535

吃龍蝦送住房專案開跑。圖／美侖商旅提供
吃龍蝦送住房專案開跑。圖／美侖商旅提供

套餐 義大利 早餐

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