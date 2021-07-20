住套房送烤鴨三吃！台南遠東推「微度假解鴨」快閃

微解封住飯店，再送烤鴨三吃！台南遠東香格里拉飯店以國人最愛的櫻桃烤鴨結合住房，於7月19日至26日推出「微度假解鴨」住房專案快閃優惠，可於8月31日前雙人入住雅仕套房，每房5,688元(原價19,952元，約29折)、三天兩夜每房9,488元(原價37,623元，約25折)。手刀搶訂於7月21日前完成付訂者，上述房價再享95折，每房最低5,404元。

此專案入住含早餐、傍晚雞尾酒小點、櫻桃烤鴨三吃(價值2,200元)、客房餐飲及外賣部「品香坊」自製商品9折，再加贈精選紅酒一瓶及價值3,000元飯店住宿餐飲抵用券等好禮。

「微度假解鴨」住房專案，雙人入住27坪雅仕套房，主打享受專人送入房內超人氣櫻桃烤鴨三吃，由醉月樓主廚許忠賢特選2.8至3公斤的櫻桃鴨，經醃製、打風、純麥芽糖上色、風乾等繁複製程準備，再將櫻桃鴨爐烤至皮酥肉嫩，包括片皮鴨捲餅、上海油淋鴨骨架或蠔皇蔥薑焗鴨骨(二選一)，以及西瓜綿草菇鴨湯，美食搭配隨房贈送精選紅酒，飯店度假安心吃好住好。

入住期間，還可享有雙人豐盛早餐、豪華閣貴賓廊傍晚雞尾酒等；退房時，每房再加贈價值3,000元飯店禮券，適用於台南、台北遠東香格里拉住宿與餐飲以及位於板橋的館外餐廳Mega 50。

相關資訊可洽：06-702-8899。