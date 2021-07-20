快訊

評／「滴滴」風波後寒蟬效應？外資將掀中國資產拋售潮

住套房送烤鴨三吃！台南遠東推「微度假解鴨」快閃

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「微度假解鴨」住房專案有專人送入房內的超人氣櫻桃烤鴨三吃，並贈送精選紅酒。圖／台南遠東香格里拉提供 **飲酒勿開車，未滿18歲者，禁止飲酒**
「微度假解鴨」住房專案有專人送入房內的超人氣櫻桃烤鴨三吃，並贈送精選紅酒。圖／台南遠東香格里拉提供 **飲酒勿開車，未滿18歲者，禁止飲酒**

微解封住飯店，再送烤鴨三吃！台南遠東香格里拉飯店以國人最愛的櫻桃烤鴨結合住房，於7月19日至26日推出「微度假解鴨」住房專案快閃優惠，可於8月31日前雙人入住雅仕套房，每房5,688元(原價19,952元，約29折)、三天兩夜每房9,488元(原價37,623元，約25折)。手刀搶訂於7月21日前完成付訂者，上述房價再享95折，每房最低5,404元。

此專案入住含早餐、傍晚雞尾酒小點、櫻桃烤鴨三吃(價值2,200元)、客房餐飲及外賣部「品香坊」自製商品9折，再加贈精選紅酒一瓶及價值3,000元飯店住宿餐飲抵用券等好禮。

「微度假解鴨」住房專案，雙人入住27坪雅仕套房，主打享受專人送入房內超人氣櫻桃烤鴨三吃，由醉月樓主廚許忠賢特選2.8至3公斤的櫻桃鴨，經醃製、打風、純麥芽糖上色、風乾等繁複製程準備，再將櫻桃鴨爐烤至皮酥肉嫩，包括片皮鴨捲餅、上海油淋鴨骨架或蠔皇蔥薑焗鴨骨(二選一)，以及西瓜綿草菇鴨湯，美食搭配隨房贈送精選紅酒，飯店度假安心吃好住好。

入住期間，還可享有雙人豐盛早餐、豪華閣貴賓廊傍晚雞尾酒等；退房時，每房再加贈價值3,000元飯店禮券，適用於台南、台北遠東香格里拉住宿與餐飲以及位於板橋的館外餐廳Mega 50。

相關資訊可洽：06-702-8899。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南遠東香格里拉飯店以國人最愛櫻桃烤鴨結合住房，於7月19日至26日推出「微度假解鴨」住房專案快閃優惠。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉飯店以國人最愛櫻桃烤鴨結合住房，於7月19日至26日推出「微度假解鴨」住房專案快閃優惠。圖／台南遠東香格里拉提供
「微度假解鴨」住房專案快閃優惠，可安心宅飯店品嘗烤鴨。圖／台南遠東香格里拉提供
「微度假解鴨」住房專案快閃優惠，可安心宅飯店品嘗烤鴨。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉飯店住套房送烤鴨三吃快閃優惠，每房最低5,404元。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉飯店住套房送烤鴨三吃快閃優惠，每房最低5,404元。圖／台南遠東香格里拉提供

烤鴨 紅酒 早餐

延伸閱讀

高端疫苗通過EUA 可專案製造

基隆市3類專案對象近5000人今起注射疫苗拉升覆蓋率

台南遠東香格里拉飯店 推住房送烤鴨三吃

台中園區快篩專案健康經濟兼顧

相關新聞

1顆逾1萬元！裕毛屋拍下「葡萄界愛馬仕」表台日友好

有「葡萄界的愛馬仕」之稱的日本石川縣「浪漫紅寶石Ruby Roman」，今年由台中市裕毛屋凱福登生鮮超市拍賣標得8串，其...

「0元住宿」+1！美侖商旅吃龍蝦送住房 加1元多乙客

看好微解封商機，全台飯店搶攻住房率。美侖商旅首度推出「吃龍蝦送住房」專案，含主廚特製龍蝦套餐一客、入住景緻雙人客房乙晚，...

住套房送烤鴨三吃！台南遠東推「微度假解鴨」快閃

微解封住飯店，再送烤鴨三吃！台南遠東香格里拉飯店以國人最愛的櫻桃烤鴨結合住房，於7月19日至26日推出「微度假解鴨」住房...

波隆那童書展台灣插畫家加持！ORIS為手表添增玩趣童心

跨界聯名、藝術，總能為事物賦予嶄新面貌與能量。豪利時（ORIS）近日與兩位台灣在地藝術家：插畫創作家陳又凌，以及台灣糖霜...

去年風光走秀…吳亦凡如今被LV暫停合作 淪為精品棄兒？

中國流量男星吳亦凡最近深陷性醜聞風波，隨著微博一個個網紅、粉絲站出來爆料指控他與身邊工作團隊以試鏡演出等理由誘騙未成年少...

你的刮鬍刀救星！清潔、打磨、除菌一次搞定

為了有效解決手動刮鬍刀的清潔問題，來自韓國的團隊Razor Booster，研發出出一款清潔、打磨、除菌三效合一的刮鬍刀潔淨器，高速回轉600次/秒的刷頭，可以有效清除刮刀上的毛髮及皮屑，同時打磨刀頭，讓刀片鋒利如新，配合上竹炭成份的清潔劑，還能達到99%的抑菌效果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。