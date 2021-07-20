中元擔心團拜群聚？7-ELEVEN代辦贊普 可預購三牲

統一超（2912）掌握農曆7月普渡供品採買商機，7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，販售大包裝、箱購零食方便消費者就近安心買，以獨家規格、年輕化贈品吸客，同步推出免上市場的7-ELEVEN預購三牲。若擔心宮廟團拜群聚，7-ELEVEN與大甲鎮瀾宮合作推出「代辦贊普服務」，在微解封期間提供消費者多元便利的中元普渡方案。

7-ELEVEN今年與「鎮瀾買足」購物網合作，推出「慶贊中元澎派組」，信眾不用出遠門，到7-ELEVEN預購即可代辦贊普。普渡品將送至大甲鎮瀾宮一起進行慶贊中元啟建祈安護國息災法會，法會結束後，可選擇宅配到府或是統一捐贈給弱勢單位，還能獲得過爐祈福過的交通安全皮製大甲媽平安吊飾限量贈品。

7-ELEVEN表示，「中元平安福」主題專案活動，除了獨家規格大包裝零食，還攜手人氣肖像角色OPEN!小將、三麗鷗、卡娜赫拉等開發年輕化贈品兼具實用性，讓傳統的中元普渡更具新意。另推出全通路獨家「鎮瀾宮糕餅舖拜拜包」，開袋即贈限量平安元寶，不僅保平安更具收藏價值。

除此之外，中元普渡也少不了三牲，7-ELEVEN預購推出連續四年獲得米其林一星的「了凡招牌油雞」，讓供品也有星級加持。另還有拜拜不可或缺的「大嬸婆三牲禮組」，一次備妥雞、魚、豬肉，讓民眾免上市場採購、免料理，輕鬆加熱即可端上桌。