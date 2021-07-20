快訊

評／「滴滴」風波後寒蟬效應？外資將掀中國資產拋售潮

中元擔心團拜群聚？7-ELEVEN代辦贊普 可預購三牲

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
中元普渡少不了三牲，7-ELEVEN預購推出「了凡招牌油雞」，讓供品也有星級加持。(照片提供:7-ELEVEN)
中元普渡少不了三牲，7-ELEVEN預購推出「了凡招牌油雞」，讓供品也有星級加持。(照片提供:7-ELEVEN)

統一超（2912）掌握農曆7月普渡供品採買商機，7-ELEVEN於7月28日起展開「中元平安福」主題活動，販售大包裝、箱購零食方便消費者就近安心買，以獨家規格、年輕化贈品吸客，同步推出免上市場的7-ELEVEN預購三牲。若擔心宮廟團拜群聚，7-ELEVEN與大甲鎮瀾宮合作推出「代辦贊普服務」，在微解封期間提供消費者多元便利的中元普渡方案。

7-ELEVEN今年與「鎮瀾買足」購物網合作，推出「慶贊中元澎派組」，信眾不用出遠門，到7-ELEVEN預購即可代辦贊普。普渡品將送至大甲鎮瀾宮一起進行慶贊中元啟建祈安護國息災法會，法會結束後，可選擇宅配到府或是統一捐贈給弱勢單位，還能獲得過爐祈福過的交通安全皮製大甲媽平安吊飾限量贈品。

7-ELEVEN表示，「中元平安福」主題專案活動，除了獨家規格大包裝零食，還攜手人氣肖像角色OPEN!小將、三麗鷗、卡娜赫拉等開發年輕化贈品兼具實用性，讓傳統的中元普渡更具新意。另推出全通路獨家「鎮瀾宮糕餅舖拜拜包」，開袋即贈限量平安元寶，不僅保平安更具收藏價值。

除此之外，中元普渡也少不了三牲，7-ELEVEN預購推出連續四年獲得米其林一星的「了凡招牌油雞」，讓供品也有星級加持。另還有拜拜不可或缺的「大嬸婆三牲禮組」，一次備妥雞、魚、豬肉，讓民眾免上市場採購、免料理，輕鬆加熱即可端上桌。

普渡 鎮瀾宮 零食 7-Eleven

延伸閱讀

需求大增豬價持續攀升 農委會：中元後慢慢舒緩

故宮南院微解封 唯一餐廳改賣外帶防疫「心」餐

東港黑鮪魚今年盛產 微解封首周宅配詢問度增三成

屏東微解封首週 東港華僑市場黑鮪魚買氣回溫3成

相關新聞

1顆逾1萬元！裕毛屋拍下「葡萄界愛馬仕」表台日友好

有「葡萄界的愛馬仕」之稱的日本石川縣「浪漫紅寶石Ruby Roman」，今年由台中市裕毛屋凱福登生鮮超市拍賣標得8串，其...

「0元住宿」+1！美侖商旅吃龍蝦送住房 加1元多乙客

看好微解封商機，全台飯店搶攻住房率。美侖商旅首度推出「吃龍蝦送住房」專案，含主廚特製龍蝦套餐一客、入住景緻雙人客房乙晚，...

住套房送烤鴨三吃！台南遠東推「微度假解鴨」快閃

微解封住飯店，再送烤鴨三吃！台南遠東香格里拉飯店以國人最愛的櫻桃烤鴨結合住房，於7月19日至26日推出「微度假解鴨」住房...

波隆那童書展台灣插畫家加持！ORIS為手表添增玩趣童心

跨界聯名、藝術，總能為事物賦予嶄新面貌與能量。豪利時（ORIS）近日與兩位台灣在地藝術家：插畫創作家陳又凌，以及台灣糖霜...

去年風光走秀…吳亦凡如今被LV暫停合作 淪為精品棄兒？

中國流量男星吳亦凡最近深陷性醜聞風波，隨著微博一個個網紅、粉絲站出來爆料指控他與身邊工作團隊以試鏡演出等理由誘騙未成年少...

你的刮鬍刀救星！清潔、打磨、除菌一次搞定

為了有效解決手動刮鬍刀的清潔問題，來自韓國的團隊Razor Booster，研發出出一款清潔、打磨、除菌三效合一的刮鬍刀潔淨器，高速回轉600次/秒的刷頭，可以有效清除刮刀上的毛髮及皮屑，同時打磨刀頭，讓刀片鋒利如新，配合上竹炭成份的清潔劑，還能達到99%的抑菌效果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。