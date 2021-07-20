波隆那童書展台灣插畫家加持！ORIS為手表添增玩趣童心

跨界聯名、藝術，總能為事物賦予嶄新面貌與能量。豪利時（ORIS）近日與兩位台灣在地藝術家：插畫創作家陳又凌，以及台灣糖霜藝術家「餅乾皇后的春天Michelle」，從更可親、生動的方式呈現「Dat Watt限量潛水腕表」與「Divers 65 Cotton Candy復刻青銅潛水表」，賦予潛水表討喜視覺。

ORIS長時間且積極投入海洋守護，過往並有多款時計針對珊瑚、水資源生態做出貢獻。今年品牌更與瓦登海共同秘書處聯名推出「Dat Watt限量潛水腕表」，以贊助世界最大的瓦登海潮間帶保育活動。有別於手表常給人陽剛、硬派聯想，ORIS因而和曾連續兩年獲義大利「波隆那童書展」插畫獎肯定的台灣插畫家陳又凌合作，以其生動、細膩、童稚的筆觸，描繪出一幅人與環境共好的瓦登海奇幻地景。瓦登海是包含丹麥、德國與荷蘭三方，也是全世界最大的潮間帶棲息地。表款以品牌的Aquis為基礎，並具備頗受好評的月相周期與潮汐指示功能，限量2,009只，建議售價約77,000元。