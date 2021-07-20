去年風光走秀…吳亦凡如今被LV暫停合作 淪為精品棄兒？

中國流量男星吳亦凡最近深陷性醜聞風波，隨著微博一個個網紅、粉絲站出來爆料指控他與身邊工作團隊以試鏡演出等理由誘騙未成年少女上床、欺騙感情等，眼看有要演變成中國版metoo運動的趨勢。而目前多家品牌也紛紛與吳亦凡解約，其中時尚精品路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）也在昨晚發出聲明，表示暫停與他的一切合作。

昨晚吳亦凡工作室雖然二度發表回應反駁網友爆料，但所有精品品牌似乎不領情，像是LV官方微博帳號也在工作室發表回應後，刊出一則簡短聲明，內容為「路易威登高度重視此次針對吳亦凡先生的指控，並已暫停與吳亦凡先生之合作關係，直至司法調查結果公布。」

LV此番發表相關聲明，相信也是受到中國網友輿論影響，光是從品牌官方微博的貼文在吳亦凡事件後收到的網友留言數量差異，以及要他們「換掉代言人」的聲浪等，都可以看出龐大的網路壓力。在事件前，LV最新貼文留言數是1000多則，事件後瞬間變成兩萬則，暫停合作的聲明則是五萬則，而且很多網友對這樣的處置仍不滿意，希望看到的是直接解約，足見吳亦凡事件對品牌有多大的影響。不過也有網友發現，對比其他品牌下架關於吳亦凡的一切貼文和影片，LV官方微博目前依然保留過去發表的相關內容。