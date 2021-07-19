東京奧運建築師隈研吾特展來台 曝光村上春樹圖書館

「如何將不同場所的力量、能量，轉譯為建築的形式，是我一直以來的嘗試。」東京奧運即將開跑，東奧主場館設計者隈研吾建築特展「場域・啟發—隈研吾」，19日於忠泰美術館舉行預展。曾多次來台的隈研吾透過錄影表示，每次訪台「心中總是會湧現各種靈感」，名為台灣的場域成為他的創作機緣，「孕育出各種不同的形態與細節」。

此次展覽展出隈研吾六件文化機構作品，包括秋天即將於東京開幕的「村上春樹圖書館」；以及11件裝置模型、書籍與貼滿隈研吾隨手拍照片的「靈感牆」。隈研吾出門時總是隨手拍照，這些照片是他與場所「對話」的工具，也是激發他設計靈感的謬思。

「村上春樹的文學作品中，經常會出現隧道般的場所與路徑，隧道入口往往藏在日常生活不引人注意的地方，只要踏入隧道，我們頓時會迷失進入另一個時空，得以碰觸人類的本質。」隈研吾認為，「隧道」是村上文學最大的魅力所在。因此他為村上母校早稻田大學設計的「村上春樹圖書館」，便在大學舊建築的牆上鑿出一條隧道，讓訪客從這個神祕隧道走進圖書館，閱讀村上春樹的書和唱片、彷彿進入現實世界之外的另一個世界。

「時間」是隈研吾建築創作的重要主題。即將完工的丹麥「安徒生博物館」，便是以「時間」為題。此一博物館以童話大師安徒生位於丹麥奧登色的故居為中心，將家喻戶曉的「安徒生童話」，運用當地尋常可見的綠樹籬，隔出各自對應的故事時空。當民眾遊逛每一座庭園，同時沉浸於安徒生的故事之中感受時間的流轉。隈研吾表示，建築團隊嘗試提出一種庭園型態的博物館，取代建築型態的博物館。

隈研吾還為台灣展場打造戶外裝置作品「摺箱」，靈感原型來自日本茶室。日本茶室是一種小巧質樸、專為茶道所設的屋舍；在日本戰國時期，甚至為了大名(將軍)周遊列國的需求創造出移動式茶室。「摺箱」將日本茶室的結構、材質與機動性轉化為符合現代美學的移動式小屋，並以灰色榻榻米作為襯墊邀民眾小坐，感受周圍閃爍流動的自然光影。忠泰美術館表示，為防疫將定期清潔小屋的榻榻米。