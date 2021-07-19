奢華魚子醬入月餅 香港頂級魚子醬品牌皇籽匯進駐台灣

香港頂級魚子醬品牌「Royal Caviar Club皇籽匯」正式進駐台灣，將於今年中秋佳節首度在台推出「皇家奢華魚子醬月餅」禮盒。全台預購限量僅500盒，每盒6入，售價3,980元；8月8日前預訂皇家奢華魚子醬月餅禮盒，還可享88折早鳥優惠，大宗訂購另有優惠。

「皇家奢華魚子醬月餅」禮盒由擁有逾25年豐富資歷、國際知名的法籍甜點主廚Gaël Majchrzak精心設計，每個月餅皆使用多達6克的珍貴黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬，分別搭配以馬達加斯加香草和奶油乳酪製成的細緻綿滑內餡，外層再以Q彈冰皮包覆，有別於一般中式傳統月餅，滿足賓客豪華尊崇的送禮需求。

深受五星級奢華酒店及米其林餐廳青睞的「Royal Caviar Club」，除提供多款頂級魚子醬和香檳外，2020年更首度於香港推出品牌獨創的中秋魚子醬月餅，並創造推出三週內即售罄全數2,000盒的佳績。

品牌今年首度進駐台灣，同步將這限時限量的極品美味特別空運來台，讓台灣的美食饕客們也能大飽口福，一嚐這極致細膩的夢幻逸品。此外，品牌亦推出兩款中秋月餅及魚子醬雙重豪華禮盒組，一是皇家奢華魚子醬月餅（6入）搭配經典必選款——白銀鱘魚子醬（30g）禮盒組，優惠價5,980元（原價6,380元）；另外一款則是皇家奢華魚子醬月餅（6入）搭配由兩種珍貴鱘魚混合、擁有如寶石般的淺琥珀色澤並蘊含特殊馥郁奶油風味的黃金混合魚子醬（30g）禮盒組，優惠價6,780元（原價7,880元），凡預訂雙重豪華禮盒組，還可額外獲贈專屬貝殼湯匙及開瓶幣（價值550元）。

針對中秋月餅禮盒，品牌亦提供大宗訂購優惠，凡訂購10盒（含）以上至30盒，享95折優惠；31盒至50盒，享9折優惠。訂購20盒（含）以上，還可享台灣本島免費宅配送貨服務一次（限同一地址）。

擁有「海中鑽石」美譽的「魚子醬」與松露及鵝肝被譽為世界三大珍品。以「帶給您生命中最獨特的享受」為初心理念，香港頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club，由擁有「The Caviar Lady」美譽之稱的魚子醬專家奧克珊娜‧佐根（Oxana Dragun）所創立，來自魚子醬之鄉——俄羅斯的佐根女士，為尋找最高品質的魚子醬，足跡踏遍世界各地，並與全球頂尖的鱘魚養殖場合作，使用俄羅斯及伊朗的傳統永續環保養殖技術，純手工製作出一粒粒純天然不含防腐劑、矜貴優質的海中鑽石魚子醬。 皇家奢華魚子醬月餅及頂級魚子醬雙重禮盒組。圖／Royal Caviar Club提供。 國際甜點大師Gaël Majchrzak。圖／Royal Caviar Club提供。 黃金混合魚子醬。圖／Royal Caviar Club提供。 ,今天是「微解封」啟動日，不過餐飲業目前仍無法開放內用，餐飲業者無不期盼「真解封」的那天，也持續優化外帶外送餐點，試著尋求活路和營收。位於信義區的3家米其林餐盤推薦——MiraWan、WILDWOOD與Chou Chou，都推出單點外帶價格落在200多元起的餐點；若是外帶冷凍調理包，單點價位更落在150元起，讓小資族也能用更經濟的價位，吃到實在的美味料理。

位於微風南山47樓、以「原生新法式料理」為定位的米其林餐盤推薦法式餐廳MiraWan，即日起更新菜單，主廚鄭裕錞（Josh）針對小資族構想設計，刻意將滿足感拉高，加入受歡迎的千層麵、海鮮鍋飯、三明治、夏日湯品等選項。

鄭裕錞從選材到食物製作一點都不馬虎，從原食材做起，每種高湯都是MiraWan廚房耗時慢燉，精選杜蘭小麥粉和土雞蛋黃桿成0.3釐米厚，連千層麵皮也手工自家製作，全品項不容許含人工添加，鮮味全來自天然食材。

櫻花蝦絲瓜卡布奇諾（180元）將夏日清爽絲瓜濃湯、米苔目與綜合蔬菜，結合而成有趣的口感。蛤蠣奶蓋綿密的泡泡與櫻花蝦油一口喝下，竄出海洋鮮味和絲瓜濃湯的甜美，是一款結合山、海和趣味的法式小湯品。

牛頰三明治（220元）以紅酒把牛頰燉得軟腴化口，搭配瑞士乳酪與墨西哥辣椒的濃厚口味，夾進奶油煎得酥脆吐司而成的三明治，搭配天然香草的阿根廷青醬一起沾食，滿足又過癮，喜歡微辣風味的消費者不可錯過。

法式和牛爽堡（單顆480元）有別於美式粗曠，仍保有法式料理的細膩。精選頂級多汁的日本和牛絞肉搭配炭火炙烤，漢堡排厚度直逼兩公分，調和秘制醬汁的酸甜和糖烙檸檬片，特意加倍蔬菜份量，最後夾進奶香濃郁的布里歐麵包，滿足又不失細膩誘人，是一款少見又驚豔的法式漢堡。

西班牙臘腸海鮮鍋飯（480元）以雞腿、茴香、白蝦提煉出的天然高湯製成，只能給海鮮飯專屬。再與越光米、番紅花、紅椒粉和西班牙臘腸，一起從生米燒成熟飯，鹹辣、鮮味和香料香氣，精華盡收，每一粒米都好有味道。嚴選的海鮮食材，最後再擠上炭烤檸檬角為鍋飯增加口感與香氣層次。

位於信義區新光三越4F的米其林餐盤推薦WILDWOOD，貼心考慮疫情期間上班族或居家工作者用餐便利與均衡，新推出活力單人套餐，主菜另附酥脆薯條、軟性飲料，自取優惠價8折後304元起。

台灣九層塔青醬貝殼麵、西班牙火腿、四季豆原價380元，自取價304元。貝殼麵拌炒融合台灣九層塔、腰果的青醬，小巧麵體充分吸附濃郁青醬，口感厚實軟Q，西班牙火腿增添鹹香，四季豆口感爽脆。

原木燒烤雞腿沙拉、白花椰、藜麥、柚子芥末醬原價480元，自取價384元。厚實去骨雞腿以墨西哥風味香料調味後直火柴燒，外皮焦香、肉質香嫩、肉汁甜美，搭佐酸香柚子芥末醬、白花椰、藜麥、馬鈴薯、甜菜根、舞菇等時蔬，美味飽足且豐富均衡。

味噌烤比目魚沙拉、白花椰、藜麥、柚子芥末醬原價480元，自取價384元。

厚切大比目魚塗抹混合白味噌、是拉差醬、柚子汁的特製味噌醬燒烤，肉質細嫩、甘醇甜香，佐酸香柚子芥末醬、白花椰、藜麥、馬鈴薯、甜菜根、舞菇等時蔬，健康低脂。

米其林盤推薦Chou Chou法式餐廳防疫期間除特別推出外帶法式餐盒380元起之外，還有多款熟食冷凍包售價150元起，簡單復熱即可完美復刻米其林星廚精湛手藝，在家也可輕鬆享用工序繁複的法式料理。

Chou Chou將多道工序繁複的傳統法式料理設計為法式餐盒，外帶自取380元起，提供油封鴨腿（380元）、慢燉豬臉頰（380元）、奶油燉雞（380元）、紅酒燉牛肉（480元）四款經典法式料理主菜選擇，搭配馬鈴薯泥或香脆油封馬鈴薯、爐烤時蔬、醋漬蕃茄、烘蛋，繽紛豐富、美味療癒。

在熟食冷凍包方面，則有焦化洋蔥湯150元、油封鴨腿350元、慢燉豬臉頰350元、奶油燉雞350元、紅酒燉牛肉450元可供選擇。