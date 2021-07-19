傾斜F字體框架 FENDI這款包到底在紅什麼？

有在玩社群平台的人最近應該都在IG上發現某新款「洗版包」吧？這款包有著F字樣造型的框架，並以多種顏色和尺寸呈現，在俐落簡約的外型中保有中古董口金包的特質，非常搶眼。這款由義大利時尚品牌FENDI打造的First系列包款，魅力到底在哪裡？又具備哪些可以成為新一季人氣包款的元素呢？

★空氣感包身就是討喜

首先，只要你平時有留意時尚趨勢，一定都知道這幾年最紅的包款類型就是「空氣包」，無論是手拿、肩背，只要擁有蓬蓬的柔軟外型，就是最討喜的賣點。

★富有設計感的高度品牌辨識度

另外，FENDI把代表品牌的「F」字母當成包款的框架，並選擇用傾斜的型態結合包身開口，既有高度的品牌辨識度，卻又不流於俗套，而是透過富有設計感的方式自然融入整體。

★尺寸、材質選擇多

而包身也運用多種材料，包含納帕皮革、蟒蛇皮、毛皮、羊絨，以及有著Karligraphy圖案的法蘭絨。有中、小型兩種尺寸，每一款都有可拆卸調節的肩帶。