羅芙奧春拍微解封中創佳績 華人大師穩健、療癒系崛起

因疫情而延期至上週末舉辦的羅芙奧2021春季拍賣，於昨日圓滿落槌。包括7月17日（六）舉辦的「薈萃國際專場」與18日（日）下午的「現代與當代藝術」都分別傳出好消息。「薈萃國際專場」上封面拍品哈維爾卡勒加（Javier Calleja）「有一點瘋狂」以台幣2,640萬元成交，刷新藝術家個人全球次高成交紀錄。而「現代與當代藝術」共180件拍品，金額成交率高達144%，件數成交率達83%，總成交金額逾新台幣4億元，領銜的是趙無極1952年「風景」。

「薈萃國際：現代與當代藝術專場」，競標氣氛熱烈，成交金額近百分之百，總金額達一億兩千萬台幣。除了哈維爾卡勒加作品刷新紀錄，貝爾納畢費（Bernard Buffet）1996年「小丑與咖啡杯」、艾迪馬丁內斯（Eddie Martinez）的「遙不可及得植物」與「紐約電力」，也都以出色的成績落槌。哈維爾卡勒加的小品也吸引熱烈的競標，相當看好。