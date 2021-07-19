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羅芙奧春拍微解封中創佳績 華人大師穩健、療癒系崛起
因疫情而延期至上週末舉辦的羅芙奧2021春季拍賣，於昨日圓滿落槌。包括7月17日（六）舉辦的「薈萃國際專場」與18日（日）下午的「現代與當代藝術」都分別傳出好消息。「薈萃國際專場」上封面拍品哈維爾卡勒加（Javier Calleja）「有一點瘋狂」以台幣2,640萬元成交，刷新藝術家個人全球次高成交紀錄。而「現代與當代藝術」共180件拍品，金額成交率高達144%，件數成交率達83%，總成交金額逾新台幣4億元，領銜的是趙無極1952年「風景」。
「薈萃國際：現代與當代藝術專場」，競標氣氛熱烈，成交金額近百分之百，總金額達一億兩千萬台幣。除了哈維爾卡勒加作品刷新紀錄，貝爾納畢費（Bernard Buffet）1996年「小丑與咖啡杯」、艾迪馬丁內斯（Eddie Martinez）的「遙不可及得植物」與「紐約電力」，也都以出色的成績落槌。哈維爾卡勒加的小品也吸引熱烈的競標，相當看好。
「現代與當代藝術」專場，趙無極的「風景」以高預估的8,096萬元本場拍賣會最高價成交。朱德群1986年經典雪景之作「21.11.1986雪景」經國內外買家多口競標，終以高預估價的2,640萬元成交；1989年「光之旋回」、「漸漸逝去的日子」及1962年「第133號構圖」都拍出不錯的成績。畢費與一眾日本當代藝術家也延續前一天的聲勢繳出穩健的成績。現在正在北美館好評展出中的日本藝術家塩田千春作品「存在的狀態（洋裝）」以近高預估之價格480萬躍升個人拍場紀錄前三大，中村萌「羊鬼鬼」、小泉悟「動物人 – 羚羊」分別以456萬元以及360萬元刷新藝術家生涯拍場紀錄，可見療癒系當道。而日本當代藝術家平子雄一「無題」以高預估4倍成交價格180萬元成交，刷新藝術家個人紀錄，都是值得留意的成績。
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