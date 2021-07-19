吃冰送火鍋！築間「16杯冰淇淋＋雙人鍋」999元

近期火鍋界掀起一波「冰淇淋送火鍋」的優惠套餐組合風潮。築間集團自即日起集結築間、有之和牛、日暮裏等3個品牌，共同推出「夏日冰品3重奏」活動，「16杯塔拉朵冰淇淋＋3種肉的雙人套餐」，限定優惠價999元，另外還有COLD STONE、日本明治的整桶冰加購優惠，最多現省250元，讓民眾在家可以輕鬆吃火鍋配冰淇淋。

築間本次合作的冰淇淋品牌中，「塔拉朵」為台灣在地品牌，標榜使用義大利冰淇淋手法搭配台灣水果製作而成，單杯售價60元。由築間幸福鍋物、有之和牛、日暮裏共同推出的冰淇淋套餐中，內含有法芙娜巧克力、峨眉抹茶、愛文芒果及輕釀水蜜桃等4種口味的塔拉朵冰淇淋，合計共16杯，另外還搭配上3種肉的雙人套餐，吃得到梅花豬、雞腿肉，以及肉品10選1，還有雙人份的季節鮮蔬、火鍋料拼盤、副餐，每套999元，幾乎等於是買冰淇淋送火鍋。冰