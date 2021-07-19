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吃冰送火鍋！築間「16杯冰淇淋＋雙人鍋」999元

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
築間、有之和牛、日暮裏推出冰淇淋火鍋雙人套餐，每套999元。圖／築間提供
築間、有之和牛、日暮裏推出冰淇淋火鍋雙人套餐，每套999元。圖／築間提供

近期火鍋界掀起一波「冰淇淋送火鍋」的優惠套餐組合風潮。築間集團自即日起集結築間、有之和牛、日暮裏等3個品牌，共同推出「夏日冰品3重奏」活動，「16杯塔拉朵冰淇淋＋3種肉的雙人套餐」，限定優惠價999元，另外還有COLD STONE、日本明治的整桶冰加購優惠，最多現省250元，讓民眾在家可以輕鬆吃火鍋配冰淇淋。

築間本次合作的冰淇淋品牌中，「塔拉朵」為台灣在地品牌，標榜使用義大利冰淇淋手法搭配台灣水果製作而成，單杯售價60元。由築間幸福鍋物、有之和牛、日暮裏共同推出的冰淇淋套餐中，內含有法芙娜巧克力、峨眉抹茶、愛文芒果及輕釀水蜜桃等4種口味的塔拉朵冰淇淋，合計共16杯，另外還搭配上3種肉的雙人套餐，吃得到梅花豬、雞腿肉，以及肉品10選1，還有雙人份的季節鮮蔬、火鍋料拼盤、副餐，每套999元，幾乎等於是買冰淇淋送火鍋。冰

除此之外，凡購買任一套餐，即可用750元加購2.2L的COLD STONE冰淇淋（原價950元），或是用400元加購4L的日本明治meiji冰淇淋（原價650元）；也可用25元加購塔拉朵冰淇淋1杯（原價60元）。至7月26日前，3品牌店內也持續推出湯底免費升級、肉品1.8折起、肉品買1送1等不同優惠。

冰淇淋套餐中，吃得到16杯、4種口味的塔拉朵義式冰淇淋。圖／築間提供
冰淇淋套餐中，吃得到16杯、4種口味的塔拉朵義式冰淇淋。圖／築間提供

冰淇淋 火鍋 套餐

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