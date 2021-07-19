燦坤「生活應援祭」滿額現折 三星75吋智慧電視現省2萬

三級警戒持續，為了讓消費者能安心補齊防疫必需品、實用家電，即日起至8月1日期間至燦坤購買指定商品，實體會員除了享有會員專屬促銷價格回饋，指定品項、滿額再送限量「生活應援券」，現折優惠讓民眾安心宅家防疫。

購買指定商品會員促銷價滿1,200元起，即享100元生活應援券，指定空調、電視、冰箱、洗衣機，刷台新銀行、永豐銀行信用卡並分期，再限量加碼1,000元銀行現折贈品券。購買指定冰箱、洗衣機還可加價升級7年、空調10年延長保固，空調、冰箱、除濕機再享政府退稅最高2,000元，筆記型電腦更有0利率方案，讓民眾買得安心又輕鬆。

迎接奧運轉播，必備大尺寸電視一起為選手加油。三星75吋4K QLED智慧連網電視原價89,900元，會員促銷價現折20,000元再送1,000元生活應援券，再贈火烤多功能料理鍋，登錄再送羅技C930e商務網路攝影機等總價值8,000元好禮。想擁有清涼夏季又怕電費傷荷包，Panasonic ECONAVI＋nanoe一對一變頻單冷空調原價30,700元，會員促銷價9折起，再享1,000元生活應援金，還可享延長保固、政府退稅回饋。

疫情趨緩但防疫工作不打折，洗衣機為每日外出衣物打造除菌防線，LG 15公斤蒸氣洗脫烘滾筒洗衣機＋LG 2公斤mini蒸氣洗衣機，原價63,800元，會員促銷價61,800元並回饋1,000元生活應援券，登錄再送市價2,990元輝葉mini V美型口袋按摩槍；TECO 16公斤變頻洗衣機原價18,900元，會員促銷價8.6折起，再享500元生活應援券、市價2,290元英國熊筋膜按摩槍好禮。

想安心居家自煮，正是添購大尺寸冰箱好時機，Panasonic 610公升玻璃4門變頻冰箱原價46,900元，會員促銷價省4,000元及享1,000元生活應援券，再送市價1,500元韓製厚釜不沾深炒鍋與7-ELEVEN商品卡1,000元，另有延長保固、政府退稅回饋。