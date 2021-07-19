坎城紅毯莎朗史東搭別人秀過的珠寶 姐就霸氣沒在care

坎城影展於昨日完美落幕，來自法國茱莉亞迪克諾（Julia Ducournau）成為繼1993年珍康萍（Jane Campion）之後首個摘下金棕櫚大獎的女導演，並從頒獎人「莎姐」莎朗史東（Sharon Stone）手中接下由蕭邦（Chopard）以符合道德倫麗開採的黃金打造的金棕櫚獎座。莎朗史東身穿一襲銀白色的Dolce & Gabbana禮服，非常適合她的短髮搭配蕭邦的蕭邦Red Carpet 系列的梨形鑽石耳環，展現出屬於資深女星自在率性的強大氣場。

即便這款耳環和超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）在今年坎城影展開幕紅毯上配戴的鑽石耳環是屬於同一款式，顯然莎朗史東並不介意，而且這也不是本次影展造型她第一次出現珠寶「撞款」的狀況；在頒獎典禮前夕，莎姐負責主持今年坎城amfar慈善晚宴時的第一個造型，身穿Dolce & Gabbana薰衣草紫色禮服，配戴的蘭花造型耳環，就與今年擔任坎城評審的美國女星瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）出席7月10日Dior晚宴時配戴的蘭花耳環屬於同一個系列，差別在於花朵的數量不同。