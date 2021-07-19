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坎城紅毯莎朗史東搭別人秀過的珠寶 姐就霸氣沒在care

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
莎朗史東配戴以個人魅力詮釋珠寶，展現資深女星的強大氣場。圖／蕭邦提供
莎朗史東配戴以個人魅力詮釋珠寶，展現資深女星的強大氣場。圖／蕭邦提供

坎城影展於昨日完美落幕，來自法國茱莉亞迪克諾（Julia Ducournau）成為繼1993年珍康萍（Jane Campion）之後首個摘下金棕櫚大獎的女導演，並從頒獎人「莎姐」莎朗史東（Sharon Stone）手中接下由蕭邦（Chopard）以符合道德倫麗開採的黃金打造的金棕櫚獎座。莎朗史東身穿一襲銀白色的Dolce & Gabbana禮服，非常適合她的短髮搭配蕭邦的蕭邦Red Carpet 系列的梨形鑽石耳環，展現出屬於資深女星自在率性的強大氣場。

即便這款耳環和超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）在今年坎城影展開幕紅毯上配戴的鑽石耳環是屬於同一款式，顯然莎朗史東並不介意，而且這也不是本次影展造型她第一次出現珠寶「撞款」的狀況；在頒獎典禮前夕，莎姐負責主持今年坎城amfar慈善晚宴時的第一個造型，身穿Dolce & Gabbana薰衣草紫色禮服，配戴的蘭花造型耳環，就與今年擔任坎城評審的美國女星瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）出席7月10日Dior晚宴時配戴的蘭花耳環屬於同一個系列，差別在於花朵的數量不同。

不過這也完全正是莎朗史東厲害的地方，即使「撞款」到別人穿戴過而且獲得高曝光好評的時尚單品，她也能以自在且怡然的個人氣質演繹出截然不同的風格。事實上，莎朗史東上個月接受美國網路媒體Zoomer訪問時就曾「大砲」抨擊媒體和好萊塢獨尊梅莉史翠普（Meryl Streep）的現象與不健康的文化，並直言自己在詮釋某些特定角色時，例如她的成名作「第六感追緝令」，演技未必遜色於梅姨。擁有這樣強大的自信與氣場，也難怪她能能駕馭各種別人無法駕馭的造型。

貝拉哈蒂德出席坎城影展開幕活動配戴的蕭邦鑽石耳環。圖／取自IG @chopard
貝拉哈蒂德出席坎城影展開幕活動配戴的蕭邦鑽石耳環。圖／取自IG @chopard
莎朗史東配戴蕭邦珠寶現身第74屆坎城電影節導演Ildikó Enyedi的A feleségem története (The Story of My Wife) 電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
莎朗史東配戴蕭邦珠寶現身第74屆坎城電影節導演Ildikó Enyedi的A feleségem története (The Story of My Wife) 電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
莎朗史東出席第74屆坎城影展閉幕典禮並擔任頒獎人。圖／DIOR提供
莎朗史東出席第74屆坎城影展閉幕典禮並擔任頒獎人。圖／DIOR提供
莎朗史東出席第74屆坎城影展閉幕典禮並擔任頒獎人。圖／取自IG @sharonstone
莎朗史東出席第74屆坎城影展閉幕典禮並擔任頒獎人。圖／取自IG @sharonstone
莎朗史東出席第74屆坎城影展期間amfar慈善晚宴配戴蕭邦蘭花造型耳環。圖／取自IG @chopard
莎朗史東出席第74屆坎城影展期間amfar慈善晚宴配戴蕭邦蘭花造型耳環。圖／取自IG @chopard
擔任坎城評審的美國女星瑪姬葛倫霍出席7月10日Dior晚宴時配戴與莎朗史東同一系列的蕭邦蘭花耳環。圖／DIOR提供
擔任坎城評審的美國女星瑪姬葛倫霍出席7月10日Dior晚宴時配戴與莎朗史東同一系列的蕭邦蘭花耳環。圖／DIOR提供
莎朗史東頒獎給法國女導演茱莉亞迪克諾，並表示這是她人生最棒的一刻。圖／取自IG @festivaldecannes
莎朗史東頒獎給法國女導演茱莉亞迪克諾，並表示這是她人生最棒的一刻。圖／取自IG @festivaldecannes
莎朗史東出席第74屆坎城電影節導演Ildikó Enyedi的A feleségem története (The Story of My Wife) 電影首映紅毯。圖／DIOR提供
莎朗史東出席第74屆坎城電影節導演Ildikó Enyedi的A feleségem története (The Story of My Wife) 電影首映紅毯。圖／DIOR提供
莎朗史東出席第74屆坎城影展期間amfar慈善晚宴。圖／DIOR提供
莎朗史東出席第74屆坎城影展期間amfar慈善晚宴。圖／DIOR提供
貝拉哈蒂德出席坎城影展開幕活動佩戴蕭邦鑽石耳環。圖／蕭邦提供
貝拉哈蒂德出席坎城影展開幕活動佩戴蕭邦鑽石耳環。圖／蕭邦提供
美國女星瑪姬葛倫霍出席晚宴時配戴與莎朗史東同一系列的蕭邦蘭花耳環。圖／取自IG @chopard
美國女星瑪姬葛倫霍出席晚宴時配戴與莎朗史東同一系列的蕭邦蘭花耳環。圖／取自IG @chopard
莎朗史東於坎城期間紅毯配戴的蕭邦高級珠寶黃鑽耳環。圖／取自IG @chopard
莎朗史東於坎城期間紅毯配戴的蕭邦高級珠寶黃鑽耳環。圖／取自IG @chopard
莎朗史東配戴蕭邦珠寶現身第74屆坎城電影節導演Ildikó Enyedi的A feleségem története (The Story of My Wife) 電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
莎朗史東配戴蕭邦珠寶現身第74屆坎城電影節導演Ildikó Enyedi的A feleségem története (The Story of My Wife) 電影首映紅毯。圖／蕭邦提供
莎朗史東出席坎城影展開幕活動配戴的蕭邦鑽石耳環。圖／取自IG @chopard
莎朗史東出席坎城影展開幕活動配戴的蕭邦鑽石耳環。圖／取自IG @chopard

鑽石 法國

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