坎城紅毯莎朗史東搭別人秀過的珠寶 姐就霸氣沒在care

坎城影展於昨日完美落幕,來自法國茱莉亞迪克諾(Julia Ducournau)成為繼1993年珍康萍(Jane Campion)之後首個摘下金棕櫚大獎的女導演,並從頒獎人「莎姐」莎朗史東(Sharon Stone)手中接下由蕭邦(Chopard)以符合道德倫麗開採的黃金打造的金棕櫚獎座。莎朗史東身穿一襲銀白色的Dolce & Gabbana禮服,非常適合她的短髮搭配蕭邦的蕭邦Red Carpet 系列的梨形鑽石耳環,展現出屬於資深女星自在率性的強大氣場。

即便這款耳環和超模貝拉哈蒂德(Bella Hadid)在今年坎城影展開幕紅毯上配戴的鑽石耳環是屬於同一款式,顯然莎朗史東並不介意,而且這也不是本次影展造型她第一次出現珠寶「撞款」的狀況;在頒獎典禮前夕,莎姐負責主持今年坎城amfar慈善晚宴時的第一個造型,身穿Dolce & Gabbana薰衣草紫色禮服,配戴的蘭花造型耳環,就與今年擔任坎城評審的美國女星瑪姬葛倫霍(Maggie Gyllenhaal)出席7月10日Dior晚宴時配戴的蘭花耳環屬於同一個系列,差別在於花朵的數量不同。