聽新聞
test
0:00 / 0:00
坎城紅毯莎朗史東搭別人秀過的珠寶 姐就霸氣沒在care
坎城影展於昨日完美落幕，來自法國茱莉亞迪克諾（Julia Ducournau）成為繼1993年珍康萍（Jane Campion）之後首個摘下金棕櫚大獎的女導演，並從頒獎人「莎姐」莎朗史東（Sharon Stone）手中接下由蕭邦（Chopard）以符合道德倫麗開採的黃金打造的金棕櫚獎座。莎朗史東身穿一襲銀白色的Dolce & Gabbana禮服，非常適合她的短髮搭配蕭邦的蕭邦Red Carpet 系列的梨形鑽石耳環，展現出屬於資深女星自在率性的強大氣場。
即便這款耳環和超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）在今年坎城影展開幕紅毯上配戴的鑽石耳環是屬於同一款式，顯然莎朗史東並不介意，而且這也不是本次影展造型她第一次出現珠寶「撞款」的狀況；在頒獎典禮前夕，莎姐負責主持今年坎城amfar慈善晚宴時的第一個造型，身穿Dolce & Gabbana薰衣草紫色禮服，配戴的蘭花造型耳環，就與今年擔任坎城評審的美國女星瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）出席7月10日Dior晚宴時配戴的蘭花耳環屬於同一個系列，差別在於花朵的數量不同。
不過這也完全正是莎朗史東厲害的地方，即使「撞款」到別人穿戴過而且獲得高曝光好評的時尚單品，她也能以自在且怡然的個人氣質演繹出截然不同的風格。事實上，莎朗史東上個月接受美國網路媒體Zoomer訪問時就曾「大砲」抨擊媒體和好萊塢獨尊梅莉史翠普（Meryl Streep）的現象與不健康的文化，並直言自己在詮釋某些特定角色時，例如她的成名作「第六感追緝令」，演技未必遜色於梅姨。擁有這樣強大的自信與氣場，也難怪她能能駕馭各種別人無法駕馭的造型。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言