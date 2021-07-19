清潔、打磨、除菌一次搞定！刮鬍刀潔淨器開啟募資

為了有效解決手動刮鬍刀的清潔問題，韓國團隊Razor Booster研發出一款清潔、打磨、除菌三效合一的刮鬍刀潔淨器，可以有效清除刮刀上的毛髮及皮屑，並同時打磨刀頭，讓刀片鋒利如新，商品將於嘖嘖平台開始募資，幫你一次打理好男人的「面子」問題！

許多男生有使用刮鬍刀的習慣，但大部分都是等到刀片變鈍、不鋒利了才做更換，清潔上則大多是使用自來水清洗，甚至在刀身仍潮濕時就丟在浴室裡，這些都是導致刮鬍刀上面容易殘留有大量細菌的主因。

Razor Booster刮鬍刀潔淨器透過高速回轉600次/秒的刷頭，有效清除刮刀上的毛髮及皮屑，同時打磨刀頭，配合上竹炭成分的清潔劑，還能達到抑菌效果，3秒鐘就讓刮鬍刀煥然一新。一機三用的刮鬍刀清潔神器即將於7月20日在嘖嘖平台開始募資，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。