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買1送1、滿千8折！瓦城經典菜化身「泰式調理包」上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
瓦城自即日起推出冷凍泰式料理包，並有買1送1、滿千8折等優惠。圖／瓦城提供
瓦城自即日起推出冷凍泰式料理包，並有買1送1、滿千8折等優惠。圖／瓦城提供

為滿足民眾在家用餐需求，瓦城所打造的線上平台「瓦城商城」自即日起正式上線，推出4款泰式料理包，包括有綠咖哩椰汁雞、酸辣蝦湯等選擇，並有滿千享8折、買1送1等優惠。另外Hi-Q褐藻生活館x Hi-Q褐藻鱻食，也以自家養殖的鱸魚為主角，推出褐藻鱸魚薑黃養身湯、褐藻鱸魚藥膳養身湯等熟食即食包，讓民眾在家也能輕鬆享用魚湯。

瓦曾此次推出的泰式料理包，份量與店內菜色的份量相同，適合家庭一同享用。其中「綠咖哩椰汁雞」將泰國綠咖哩拌入鮮嫩雞肉片、長豆丁，滋味微辣下飯，每包280元；「椰汁炒牛肉」則將泰式紅咖哩加入乳化椰漿還有牛肉片，有著微辣香氣與濃郁奶香，每包300元。瓦城招牌「辣炒豬肉」以台灣豬絞肉，搭配辣椒、番茄、九層塔等配料拌炒，香氣撲鼻，每包280元；最後還有世界三大名湯「酸辣蝦湯」，以酸辣湯頭為底，加入南薑、檸檬、香茅等香料，正適合炎炎夏日，每包320元。另外商城也飯受有泰式酸辣乾拌麵等品項。

為慶祝商城上線，即日起至7月28日前，全品項滿1,000可享8折優惠；除此之外，還有「綠咖哩椰汁雞買1送1」的限量優惠。商城並推出1+1超值組，凡選購酸辣蝦湯搭配任一款料理包，即享優惠價570元。經典全享5包組，內含3款菜色各一，以及2份酸辣蝦湯，原價1,500元，優惠價1,350元。

以褐藻為主題所打造的「Hi-Q褐藻生活館x Hi-Q鱻食餐廳」，主打以中華海洋生技的養殖技術為基礎，一系列推出肉質鮮嫩的褐藻健康魚產品與料理。此次推出的「防疫湯魚養身組」，即是以褐藻鱸魚為主角，共有番茄、蒜頭、薑黃、藥膳等4種口味的養身湯，每包235元，加熱即能立即食用。另外還有青麻椒水煮魚可供選擇，每份290元。一次包含4份湯、4份魚排的「優質蛋白質即食組合包」，原價1,680元，優惠價1,380元。

Hi-Q褐藻生活館x Hi-Q鱻食餐廳推出4款防疫養身魚湯，每份235元。圖／Hi-Q褐藻生活館x Hi-Q鱻食餐廳提供
Hi-Q褐藻生活館x Hi-Q鱻食餐廳推出4款防疫養身魚湯，每份235元。圖／Hi-Q褐藻生活館x Hi-Q鱻食餐廳提供

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