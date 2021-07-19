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搶攻潛水表市場！平價高規格「水鬼」現身 可樂圈、陶瓷表圈任挑

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
台灣潛水表市場大，但口袋不深的消費者會尋覓「致敬款」或是帶有經典潛水表元素的設計，來滿足想想擁有的心情。圖／I.T、昊峰AJTIME Taiwan提供
台灣潛水表市場大，但口袋不深的消費者會尋覓「致敬款」或是帶有經典潛水表元素的設計，來滿足想想擁有的心情。圖／I.T、昊峰AJTIME Taiwan提供

台灣鐘表市場偏好被暱稱為「水鬼」的運動表款，舉世聞名，特別是以勞力士（Rolex）為首，熱門型號可說是一表難求，以及出現「超訂價」等現象。因此，許多口袋不深的消費者，就會尋覓「致敬款」或是帶有經典潛水表元素的設計，來滿足想配戴水鬼的心情。

如同潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE®）先前推出全新TYPE 1 BAPEX®系列表款，由於外型與細節酷似了勞力士的Submariner系列，因此被網友大酸「這是翻玩嗎？」還是不減其人氣，以及藝人也在社群平台分享，上市後沒多久就被秒殺。隔了一個月，BAPE®再度呈現全新VINTAGE腕表系列，其中的TYPE 2款靈感又像是源自勞力士暱稱為「可樂圈」的雙時區GMT-MASTER表款。而TYPE 1則有著骨董表元素，其表盤時間刻度，或是指針都帶有復古的象牙白點綴，的確又吸引了腕表玩家的目光。

Audaz Sea Armour系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，以及Seiko NH35A自動機芯13,800元起。圖／昊峰AJTIME Taiwan提供
Audaz Sea Armour系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，以及Seiko NH35A自動機芯13,800元起。圖／昊峰AJTIME Taiwan提供

向經典致敬之外，亦有腕表品牌把焦點放在消費者更在意的規格升級，過往動輒要到2萬元才有的陶瓷表圈，也出現在來自西班牙的Audaz Watches產品上。以平價但高規闖出名聲的Audaz Watches正式引進台灣，擅長製作潛水表的他們，旗下Pacific Blue T25和Sea Armour兩大系列表款，都具備了各種經典元素，如防水達200公尺，或是提供醒目持久亮光的微型氚管。但最受到關注的還是這兩個系列都採用高科技陶瓷表圈，其中Sea Armour款還備有藍、黑雙色圈。且售價都在2萬元內有找，超值價格，讓想買入門機械潛水表的人都心動。

A Bathing Ape BAPEX® Vintage系列TYPE 1腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載自動上鍊機械機芯21,999元。圖／I.T提供
A Bathing Ape BAPEX® Vintage系列TYPE 1腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載自動上鍊機械機芯21,999元。圖／I.T提供

A Bathing Ape BAPEX® Vintage系列TYPE 2腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載自動上鍊機械機芯21,999元。圖／I.T提供
A Bathing Ape BAPEX® Vintage系列TYPE 2腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載自動上鍊機械機芯21,999元。圖／I.T提供

Audaz Pacific Blue T25系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，以及Seiko NH35A自動機芯18,500元。圖／昊峰AJTIME Taiwan提供
Audaz Pacific Blue T25系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，以及Seiko NH35A自動機芯18,500元。圖／昊峰AJTIME Taiwan提供

勞力士 腕表

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