LV推出飛碟喇叭 七彩「老花」搭360度擴音效果超讚！

之前曾推出過超可愛手提箱揚聲器的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），最近又有一款造型討喜的新揚聲器要準備上市！以品牌標誌性的經典花色元素配上很像飛碟的逗趣外型，勢必會掀起一波搶購潮。

全新打造的這款無線攜帶式Horizon Light Up揚聲器，是由LV女裝設計總監Nicolas Ghesquière親自設計的，靈感源自有「飛碟包」稱號的Toupie手袋，也延續該手袋顛覆規則的創作態度。使用金屬與皮革製成，上面還有LV標誌性的monogram老花，側面則看得到「L-O-U-I-S-V-U-I-T-T-O-N」字樣，這些老花和品牌字樣還不只是裝飾用，當揚聲器啟動時，他們會隨著聲音發光、閃爍或變色，用數位方式演繹經典老花，非常有趣。而特殊的飛碟外型，也讓固定播放時的聲音可以360度釋放。