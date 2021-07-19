聽新聞
test
0:00 / 0:00
LV推出飛碟喇叭 七彩「老花」搭360度擴音效果超讚！
之前曾推出過超可愛手提箱揚聲器的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），最近又有一款造型討喜的新揚聲器要準備上市！以品牌標誌性的經典花色元素配上很像飛碟的逗趣外型，勢必會掀起一波搶購潮。
全新打造的這款無線攜帶式Horizon Light Up揚聲器，是由LV女裝設計總監Nicolas Ghesquière親自設計的，靈感源自有「飛碟包」稱號的Toupie手袋，也延續該手袋顛覆規則的創作態度。使用金屬與皮革製成，上面還有LV標誌性的monogram老花，側面則看得到「L-O-U-I-S-V-U-I-T-T-O-N」字樣，這些老花和品牌字樣還不只是裝飾用，當揚聲器啟動時，他們會隨著聲音發光、閃爍或變色，用數位方式演繹經典老花，非常有趣。而特殊的飛碟外型，也讓固定播放時的聲音可以360度釋放。
Horizon Light Up揚聲器重量約1公斤，直徑僅僅18公分，除了可以藍牙®無線連接，也能透過Wi-Fi連接Apple AirPlay® 2和Qplay。可使用USB-C（連接到揚聲器或底座）充電，充飽電後可播放最多12個小時。視情況可將揚聲器成對或成群組合，配合更大的空間與多個房間的使用需求。也搭配有專用的路易威登連線應用程式，可以利用智慧手機控制所有揚聲器功能，包括色彩組合、動畫順序、單一或多空間操作設定，預計於7月30日上市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言