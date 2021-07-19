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超圈粉！Tom Hiddleston現實中有洛基的幽默和無限的帥

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
湯姆希德斯頓以連線方式登上上週美國知名脫口秀主持人吉米法隆的節目前，特地為卡地亞手表拍照。圖／取自IG
湯姆希德斯頓以連線方式登上上週美國知名脫口秀主持人吉米法隆的節目前，特地為卡地亞手表拍照。圖／取自IG

由英國性格男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）擔任執行製作並擔綱演出的「洛基」（Loki）影集，自6月初於迪士尼+串流平台播出以來收視反應極佳。他上週於倫敦透過連線的方式，登上美國知名脫口秀The Tonight Show Starring Jimmy Fallon為即將於本週三完結的節目宣傳，並與主持人吉米法隆大聊飾演洛基的過程，逗趣慧黠的英式幽默，讓人不時以為他本人被洛基盜用身份，逗得主持人和現場觀眾十分開心。

不過，粉絲暱稱「湯抖森」的湯姆希德斯頓搞笑歸搞笑，脫下洛基的戲服之後穿上西裝帥度是搞笑也無法降低的。在最後他幾乎要準備劇透本集結局的時候，他揮起配戴卡地亞Pasha de Cartier腕表的左手，以模稜兩可的「Time will tell.」為訪問畫上完美句點，除了暗示觀眾等到週三就能知道結局，也暗示結局將揭開劇中虛構的時間管理機構「Time Variance Authority，簡稱TVA」的神秘面紗。

Pasha de Cartier是卡地亞是於1985年推出的經典圓形腕表，圓中帶方的幾何線條、獨特的鍊型表冠更是深具辨識度的設計；卡地亞於2020年重新推出，調整比例和細節，換上全新的自製機芯，並附快拆表帶系統與可調校長短的金屬鍊帶，讓全新的腕表能隨時隨地更貼近生活。

湯姆希德斯頓以連線方式登上上週美國知名脫口秀主持人吉米法隆的節目前，特地為卡地亞手表拍照。圖／取自IG @zoemcconnell
湯姆希德斯頓以連線方式登上上週美國知名脫口秀主持人吉米法隆的節目前，特地為卡地亞手表拍照。圖／取自IG @zoemcconnell
湯姆希德斯頓以連線方式登上上週美國知名脫口秀主持人吉米法隆的節目前，特地為卡地亞手表拍照。圖／取自IG
湯姆希德斯頓以連線方式登上上週美國知名脫口秀主持人吉米法隆的節目前，特地為卡地亞手表拍照。圖／取自IG
湯姆希德斯頓以連線方式登上上週美國知名脫口秀主持人吉米法隆的節目前，特地為卡地亞手表拍照。圖／取自IG
湯姆希德斯頓以連線方式登上上週美國知名脫口秀主持人吉米法隆的節目前，特地為卡地亞手表拍照。圖／取自IG
Pasha de Cartier 41毫米黃K金自動腕表，附一條深灰色和一條海軍藍色鱷魚皮表帶，53萬5,000元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier 41毫米黃K金自動腕表，附一條深灰色和一條海軍藍色鱷魚皮表帶，53萬5,000元。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier 41毫米玫瑰金自動腕表，價格店洽。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier 41毫米玫瑰金自動腕表，價格店洽。圖／卡地亞提供

腕表 西裝 倫敦

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