超圈粉！Tom Hiddleston現實中有洛基的幽默和無限的帥
由英國性格男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）擔任執行製作並擔綱演出的「洛基」（Loki）影集，自6月初於迪士尼+串流平台播出以來收視反應極佳。他上週於倫敦透過連線的方式，登上美國知名脫口秀The Tonight Show Starring Jimmy Fallon為即將於本週三完結的節目宣傳，並與主持人吉米法隆大聊飾演洛基的過程，逗趣慧黠的英式幽默，讓人不時以為他本人被洛基盜用身份，逗得主持人和現場觀眾十分開心。
不過，粉絲暱稱「湯抖森」的湯姆希德斯頓搞笑歸搞笑，脫下洛基的戲服之後穿上西裝帥度是搞笑也無法降低的。在最後他幾乎要準備劇透本集結局的時候，他揮起配戴卡地亞Pasha de Cartier腕表的左手，以模稜兩可的「Time will tell.」為訪問畫上完美句點，除了暗示觀眾等到週三就能知道結局，也暗示結局將揭開劇中虛構的時間管理機構「Time Variance Authority，簡稱TVA」的神秘面紗。
Pasha de Cartier是卡地亞是於1985年推出的經典圓形腕表，圓中帶方的幾何線條、獨特的鍊型表冠更是深具辨識度的設計；卡地亞於2020年重新推出，調整比例和細節，換上全新的自製機芯，並附快拆表帶系統與可調校長短的金屬鍊帶，讓全新的腕表能隨時隨地更貼近生活。
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