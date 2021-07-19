超圈粉！Tom Hiddleston現實中有洛基的幽默和無限的帥

由英國性格男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）擔任執行製作並擔綱演出的「洛基」（Loki）影集，自6月初於迪士尼+串流平台播出以來收視反應極佳。他上週於倫敦透過連線的方式，登上美國知名脫口秀The Tonight Show Starring Jimmy Fallon為即將於本週三完結的節目宣傳，並與主持人吉米法隆大聊飾演洛基的過程，逗趣慧黠的英式幽默，讓人不時以為他本人被洛基盜用身份，逗得主持人和現場觀眾十分開心。

不過，粉絲暱稱「湯抖森」的湯姆希德斯頓搞笑歸搞笑，脫下洛基的戲服之後穿上西裝帥度是搞笑也無法降低的。在最後他幾乎要準備劇透本集結局的時候，他揮起配戴卡地亞Pasha de Cartier腕表的左手，以模稜兩可的「Time will tell.」為訪問畫上完美句點，除了暗示觀眾等到週三就能知道結局，也暗示結局將揭開劇中虛構的時間管理機構「Time Variance Authority，簡稱TVA」的神秘面紗。