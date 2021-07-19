美國女星「花式露美腿」 辣秀Roger Vivier新款運動鞋

休閒運動鞋因為方便穿脫又好活動的特性，一直是許多人鞋櫃裡必備的單品，特別是這幾年混搭風當道，無論何種造型都可以搭配休閒運動鞋，也大大增加了此類鞋款的需求，不管是簡約設計或是精緻裝飾款，都同樣受歡迎。今年秋冬，Roger Vivier全新打造了一款名為Walky Viv'的休閒運動鞋，就是恰到好處地結合了簡約和精緻兩種特質，滿足搭配的多變性。

Roger Vivier創意總監Gherardo Felloni把運動鞋和軍靴合而為一創作出Walky Viv'系列，透過軍靴式的凹槽鞋底提升抓地力，外觀看來也增添更多年輕活力特質，流露「輕運動感」。鞋面上把經典凡爾賽鑽飾釦放大，彰顯品牌標誌性的元素，也保有精緻裝飾風格。全系列使用中性色彩呈現，除了經典黑、白，也提供墨綠色款。除了帆布款式之外，也有漆亮皮款。