快訊

高端通過EUA蔡總統何時打疫苗？總統府回應了

第3輪預約AZ疫苗者明收簡訊 170萬人可接種

美國女星「花式露美腿」 辣秀Roger Vivier新款運動鞋

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年秋冬Roger Vivier全新打造了一款名為Walky Viv'的休閒運動鞋，恰到好處地結合了簡約和精緻兩種特質。圖／迪生提供
今年秋冬Roger Vivier全新打造了一款名為Walky Viv'的休閒運動鞋，恰到好處地結合了簡約和精緻兩種特質。圖／迪生提供

休閒運動鞋因為方便穿脫又好活動的特性，一直是許多人鞋櫃裡必備的單品，特別是這幾年混搭風當道，無論何種造型都可以搭配休閒運動鞋，也大大增加了此類鞋款的需求，不管是簡約設計或是精緻裝飾款，都同樣受歡迎。今年秋冬，Roger Vivier全新打造了一款名為Walky Viv'的休閒運動鞋，就是恰到好處地結合了簡約和精緻兩種特質，滿足搭配的多變性

Roger Vivier創意總監Gherardo Felloni把運動鞋和軍靴合而為一創作出Walky Viv'系列，透過軍靴式的凹槽鞋底提升抓地力，外觀看來也增添更多年輕活力特質，流露「輕運動感」。鞋面上把經典凡爾賽鑽飾釦放大，彰顯品牌標誌性的元素，也保有精緻裝飾風格。全系列使用中性色彩呈現，除了經典黑、白，也提供墨綠色款。除了帆布款式之外，也有漆亮皮款。

此系列形象廣告也特別邀請美國知名歌手Rainey Qualley主演，她的狂野、優雅、慵懶等多種風格呈現出Walky Viv'的百搭多變姿態，也突破了Roger Vivier以往的甜美框架。

Roger Vivier Walky Viv'白色水晶寶石扣休閒鞋，45,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Walky Viv'白色水晶寶石扣休閒鞋，45,900元。圖／迪生提供
美國知名歌手Rainey Qualley詮釋Roger Vivier Walky Viv'系列的百搭多變姿態。圖／迪生提供
美國知名歌手Rainey Qualley詮釋Roger Vivier Walky Viv'系列的百搭多變姿態。圖／迪生提供
Roger Vivier Walky Viv'黑色水晶寶石扣休閒鞋，45,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Walky Viv'黑色水晶寶石扣休閒鞋，45,900元。圖／迪生提供
美國知名歌手Rainey Qualley詮釋Roger Vivier Walky Viv'系列的百搭多變姿態。圖／迪生提供
美國知名歌手Rainey Qualley詮釋Roger Vivier Walky Viv'系列的百搭多變姿態。圖／迪生提供
今年秋冬Roger Vivier全新打造了一款名為Walky Viv'的休閒運動鞋，恰到好處地結合了簡約和精緻兩種特質。圖／迪生提供
今年秋冬Roger Vivier全新打造了一款名為Walky Viv'的休閒運動鞋，恰到好處地結合了簡約和精緻兩種特質。圖／迪生提供
美國知名歌手Rainey Qualley詮釋Roger Vivier Walky Viv'系列的百搭多變姿態。圖／迪生提供
美國知名歌手Rainey Qualley詮釋Roger Vivier Walky Viv'系列的百搭多變姿態。圖／迪生提供
今年秋冬Roger Vivier全新打造了一款名為Walky Viv'的休閒運動鞋，恰到好處地結合了簡約和精緻兩種特質。圖／迪生提供
今年秋冬Roger Vivier全新打造了一款名為Walky Viv'的休閒運動鞋，恰到好處地結合了簡約和精緻兩種特質。圖／迪生提供
鞋面上把經典凡爾賽鑽飾釦放大，彰顯Roger Vivier標誌性的元素，也保有精緻裝飾風格。圖／迪生提供
鞋面上把經典凡爾賽鑽飾釦放大，彰顯Roger Vivier標誌性的元素，也保有精緻裝飾風格。圖／迪生提供
Roger Vivier Walky Viv'墨綠色水晶寶石扣休閒鞋，45,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Walky Viv'墨綠色水晶寶石扣休閒鞋，45,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Walky Viv'黑色漆亮皮水晶寶石扣休閒鞋，45,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Walky Viv'黑色漆亮皮水晶寶石扣休閒鞋，45,900元。圖／迪生提供
美國知名歌手Rainey Qualley詮釋Roger Vivier Walky Viv'系列的百搭多變姿態。圖／迪生提供
美國知名歌手Rainey Qualley詮釋Roger Vivier Walky Viv'系列的百搭多變姿態。圖／迪生提供

廣告 變性

延伸閱讀

房思瑜美照辣秀馬甲線、蜜大腿 分享居家「享瘦」運動訣竅

39歲女星卵巢早衰症排「第9類」 打殘劑「骨頭散了」

「還珠」小燕子本來是她！女星直播淚崩曝「選角內幕」

輕巧又帥氣 PRADA x Adidas運動鞋全新灰、黑色登場

相關新聞

擊退炎夏熱浪 5個沁涼感居家空間推薦

疫情期間惶惶的人心加上室外悶熱的高溫是否讓人心情煩躁呢？在這個時候家就是你躲避炎夏酷暑的安心避風港，只要運用木頭、玻璃、鐵件、大理石或清水模等具清涼質感的材質再搭配白色或淺色系牆面，就能輕鬆打造沁涼感居家空間。

實體博覽會不會消失 品牌化更凸顯博覽會質量層次

曾幾何時一夜之間，整個世界都改變了。馬路變成了人行道、筆記型電腦成了工作與人際維繫的工具…。一場新冠疫情徹底打翻人與人之間的相處模式，更改變世界眾多商業活動的慣性。

自由且簡約的住宅格局 描繪出舒適而俐落的空間

擁有一間令人放鬆且可享受生活的住所，可說是多數人投入工作的原動力；而這座居所，也是褪下各式外在形象後，跟自己進行內在對話的一方天地。

美國女星「花式露美腿」 辣秀Roger Vivier新款運動鞋

休閒運動鞋因為方便穿脫又好活動的特性，一直是許多人鞋櫃裡必備的單品，特別是這幾年混搭風當道，無論何種造型都可以搭配休閒運...

粉色玫瑰、紮染壓紋 Ferragamo七夕男女款主打特殊印花

還有不到一個月就是七夕情人節了，為另一半精心挑選適合的禮物總是一門讓人感到有點苦惱但又甜蜜的課題。義大利時尚品牌Salv...

搶不到會哭！ MiraWan限量法式甜點8月6日前預購88折

位於信義區微風南山47樓、獲米其林餐盤推薦的MiraWan法式餐廳，限量推出甜點禮盒，其中包括7款法式常溫甜點，限量80...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。