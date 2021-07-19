粉色玫瑰、紮染壓紋 Ferragamo七夕男女款主打特殊印花

還有不到一個月就是七夕情人節了，為另一半精心挑選適合的禮物總是一門讓人感到有點苦惱但又甜蜜的課題。義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo今年針對男女戀人推出不同花色的單品，運用粉嫩色玫瑰和牛仔藍紮染效果印花，呈現各具風格的設計巧思，另外還有許多經典的小皮件和配件類單品，也都非常適合用來表達愛意。

Salvatore Ferragamo運用柔和的粉紅色調展現鮮紅色玫瑰的豔麗與熱情，並把這組印花點綴在以標誌性蝴蝶結裝飾的VIVA系列單品上，像是VIVA小牛皮卡夾、VIVA小牛皮迷你肩背包和VIVA山羊皮尖頭蝴蝶結鞋等等，為穿搭注入浪漫優雅的情調。而適合男士的則是全新TRAVEL EMBOSSED系列，特別採用黑色Gancio壓紋小牛皮烘托牛仔藍印花，呈現紮染效果，展現帥氣性格的同時也不失藝術感。無論是手提包或手拿包，都非常搶眼有型。