為奧運加油！Q版戴資穎「舒跑3D悠遊卡」超擬真必收藏

東京奧運即將開賽，羽球天后戴資穎相當有機會為台灣奪下獎牌，悠遊卡公司與戴資穎、舒跑攜手推出「舒跑3D悠遊卡」，還附上小戴Q版吊飾，讓無法到場加油的粉絲們可以一同集氣，不管是小戴粉、造型悠遊卡粉都得手刀收藏！

國民運動飲料「舒跑」今年慶祝40歲生日，邀請到世界球后戴資穎與悠遊卡三方聯名，推出「舒跑40週年Q版戴資穎 × 舒跑3D悠遊卡」，將在7月21日上午11時起至8月9日夜間23時59分止，在PChome24h購物搶先開放悠遊付會員預購，每張售價390元，每筆訂單限購2張，每位悠遊付會員不限訂單張數，且限用悠遊付結帳。另外，7月28日起於7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort機台也可預購。