毛巾、摺傘必收！7-ELEVEN限定SOU・SOU第2波聯名登場
炎熱的夏季，需要來自日本京都的質感小物帶來生活中的一抹微風。7-ELEVEN宣布將於7月28日再推出第2波SOU・SOU聯名質感商品，擴大導入毛巾、超短襪等織品系列，以及實用收納包、晴雨兩用傘、兒童傘具，共超過19種獨家商品，自7月28日上午11:00起至8月24日止開放預購，憑7-ELEVEN門市實體DM結帳。預購日+8天後可至原店取貨，活動期間還可享有指定商品2件8.8折優惠，陪伴民眾在不能出國期間一起懷念日本的美好。
來自日本京都的文創品牌SOU・SOU，質感日系印花是一大特色，各式周邊商品圈粉無數，其中尤以SOU・SOU傘具最受粉絲注目。此次再推出超適合夏季使用的全新晴雨兩用傘，搭配輕量傘骨方便SOU粉隨身攜帶，附上拉鍊吸水傘套，經典十數以及胡同藍2款花色質感爆棚；多功能收納包則附上便利手腕帶，方便攜帶外出使用，特別選用防潑水材質，加上SOU・SOU搶眼的日系風格印花，有型又百搭。
另外，SOU粉敲碗的織品系列也將在此波合作登場，包含實用性滿分的運動毛巾、寬版毛巾共有4種款式選擇，以 SOU・SOU經典的十數、天竺牡丹、微笑等花色呈現，吸水親膚適合運動使用，耐看更具獨特性；首次登場的超短襪則一次推出4種花色選擇，高人氣的十數就有黑、白、藍3色可選擇，因應粉絲每日風格換穿搭配。
喜歡親子裝扮的SOU粉，也不能錯過可愛的兒童斗蓬雨衣，包含經典的十數以及質感十數瑞雲共2款，另也推出經典十數印花的兒童便利傘；而堪稱SOU粉必收的寬版口袋T恤，採用Oversize寬版設計，舒適有形，以及超時尚大容量的摺疊肩背保冷袋，適合外出採買，亦可摺疊成小包方便攜帶，皆為預購限定推出，粉絲們一定要整套蒐集。
除了各式聯名商品，7-ELEVEN也將這一波SOU・SOU合作擴大至飲料、零食類別，獨家在門市推出6款聯名食飲，除了將「台灣農林亮澄菊香烏龍」、「蜜蜂故事館蜂蜜水」、「郭元益蝴蝶千層派」等人氣商品換上SOU・SOU質感新裝，更推出全新的「郭元益巧克力餡可可酥」，採用低飽和度的柔美色系配上十數圖紋，讓日常生活隨時都能注入日系氛圍。
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