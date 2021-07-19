「藏壽司」首度進駐南港！ 再開新莊、台中新門市

雖然新冠肺炎疫情尚未完全消逝，但是餐飲企業仍然為拓展版圖持續努力。來自日本的連鎖迴轉壽司「藏壽司」，除了將開設桃園遠百、高雄岡山店之外，近期也預計再開「新莊思源路店」、「南港citylink」、「台中崇德」等3間新門市，首度進駐南港、更添民眾用餐便利性。

自1977年於大阪創業的藏壽司，在日本已有超過400間門市，乃是日本知名的連鎖壽司品牌。2014年時，藏壽司正式登台，目前在台北、新北、台中、高雄等主要城市均設有門市，累積共有35間分店，並且朝向全台50間門市的目標邁進。除了提供多樣化的壽司餐點外，藏壽司並提供「扭蛋」互動遊戲，因此頗受親子客層歡迎。

根據藏壽司於求職網站的資訊，除了6月中旬已公佈的高雄岡山店、桃園遠百店之外，目前藏壽司尚規劃再開設3間門市，目前也已經進入人才招募階段。其中「新莊思源路店」為新莊的第2間門市；「南港citylink店」則會是南港首間門市；至於「台中崇德店」則將為台中的第7間分店。對於粉絲而言，都將提供更多元的用餐新選擇。