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陳偉霆收藏編號001！ 路易十三煥夜N13特別款全球首發

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
路易十三煥夜N13特別款緋紅色酒瓶，全由手工精製而成，呈現如紅寶石般尊貴剔透的緋紅色。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三煥夜N13特別款緋紅色酒瓶，全由手工精製而成，呈現如紅寶石般尊貴剔透的緋紅色。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

路易十三推出限量煥夜N13特別款（N°XIII），日前於上海MASTER的「Own Your Night 煥夜派對」進行全球首度發表，首兩年全球僅限量發售200套。路易十三大中華區品牌代言人陳偉霆，成為特別款編號001全球首位藏家；他同時現身派對現場，並于次日淩晨1點13分，開啟煥夜時刻，點燃夜色。

陳偉霆表示：「我很榮幸成為路易十三的大中華區代言人。路易十三在我眼中是傳承與探索並存的時間傳奇，自1874年誕生以來就一直演繹著前沿的時代精神。同時，我也很開心成為全球第一瓶路易十三煥夜N13特別款的藏家，並在此開啟，與大家一起點燃煥夜本色。這是一個令人難忘的夜晚！」

路易十三煥夜N13特別款酒瓶，全由手工精製而成，包括吹製、切割、整飾及鐫刻專屬編號，呈現動人心魄的尊貴緋紅色，瓶頸處飾有鈀金，酒瓶兩側飾有透明牙釘，增添點睛之筆，彰顯聖路易對於技藝傳承、專業知識及開拓創新的熱情。

路易十三煥夜N13特別款緋紅色酒瓶鐫刻獨一無二的編號，如紅寶石般尊貴剔透的緋紅色為品鑑體驗奠定基調，點亮活力洋溢的動感夜色，更於電光火石之間銘記生命中的至臻時刻。路易十三特製干邑虹汲酒器用於侍酒，引領賓客充分品鑑點滴干邑，感受曼妙悠長的感官波浪。匠人製作工藝沿襲純手工雕琢至完美，以超越天然的至粹匠心，在靜謐處凝聚永恆。

路易十三煥夜N13特別款，首兩年全球僅限量發售200套。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三煥夜N13特別款，首兩年全球僅限量發售200套。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三大中華區品牌代言人陳偉霆。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三大中華區品牌代言人陳偉霆。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三「Own You Night焕夜派對」於上海淮海中路外立面景觀。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三「Own You Night焕夜派對」於上海淮海中路外立面景觀。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

派對 上海

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