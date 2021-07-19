WAT插旗台中勤美！ 7月底前瓶裝雞尾酒全面買5送1

台灣瓶裝調酒第一品牌WAT（音同What），正式插旗台中勤美誠品綠園道，並推出台中限定口味「辣芒果雞尾酒」。搭配新店面開幕，台中勤美店全店WAT瓶裝雞尾酒至7月31日為止，皆提供買5送1優惠；月底前憑誠品晴天卡電子優惠券，購買兩瓶（以上）瓶裝雞尾酒，可享折抵100元。

WAT台中勤美店推出限定口味「辣芒果雞尾酒」，將台中人愛不釋手的辣椒醬融入新鮮芒果，以稚心茉莉及花椒提升香氣，再結合溫醇的熟成梅酒，衝撞出如蜜餞般的鹹甜感，微微辣韻喚起每個人的記憶與思念。此外，WAT也同步推出以勤美綠園道為主題、展現都市綠地輕鬆氛圍的獨家兩入包裝盒，無論是送禮、收藏都適合。

這次WAT首次南向拓點，將全台第二家WAT落腳台中勤美誠品綠園道一樓，要將「Cocktails. Anywhere, Anytime.」思維帶進台中藝文特區。店門口的Ｌ型落地窗，讓狹長型店鋪空間感能夠伸展至草悟道，牆上放置經典的WAT選物，讓顧客純粹感受商品與陳列的味覺與視覺，不被空間既定框架拘束，如同WAT成立以來始終秉持著的無限創意理念。

店面設計在空間感上大玩創意，以漸層玻璃的平面設計手法，讓顧客宛如直接走進大型櫥窗的流行空間，搭配由招牌玻璃瓶推砌的鏡面牆，視覺與味覺同時獲得滿足。

WAT倡導將玻璃酒瓶回收並從中汲取最大價值，這次將環保概念運用在台中店面設計，回收1300個招牌玻璃方瓶堆砌成鏡面牆，完整呈現商品特色，也將WAT友善環境的堅持傳遞給顧客，努力履行企業社會責任。

WAT擅長以各種當地食材入酒，展現製酒技術與創意，台中勤美店除了販售「洛神青梅」、「凝香冬片」等經典口味，2021年獲得ISC國際烈酒競賽、IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽肯定的「大人味的紅豆奶油捲」、「紅心芭樂」、「貴妃鐵觀音」等得獎酒款，也都買得到。

◎WAT台中勤美店

．地址：台中市西區公益路68號一樓（勤美誠品綠園道）

．電話：（04）2321-6820 WAT將台中人愛不釋手的辣椒醬融入新鮮芒果，推出台中限定款——辣芒果雞尾酒。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 WAT以勤美綠園道為主題，推出展現都市綠地輕鬆氛圍的台中獨家兩入包裝盒。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 未來開放室內用餐後，可在WAT店內依照喜好調配屬於自己的雞尾酒。圖／WAT提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 WAT將環保概念運用在台中店面設計，將WAT友善環境的堅持傳遞給顧客，努力履行企業社會責任。圖／WAT提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康