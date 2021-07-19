貓小姐Ms.Cat與CHIC CHOC首次聯名合作 超萌聯名好禮滿額帶回家

深受年輕女性喜愛的美妝品牌CHIC CHOC，今夏首次與台灣圖文作家貓小姐Ms.Cat合作，推出超萌聯名水杯提袋組，只要在CHIC CHOC官方網站消費滿1200元，就能將好禮帶回家。

聯合數位文創旗下圖文作家貓小姐Ms.Cat，擅長將貓咪們融入於你我熟悉的生活場景中，貓咪們認真模仿人類生活、卻又不時出點小包露出「貓」腳，可愛逗趣模樣，令人會心一笑，受到許多貓迷喜愛。

圖／CHIC CHOC提供

今夏貓小姐Ms.Cat帶著貓咪們，一同入住CHIC CHOC公寓，做做瑜珈、看看書，還有些貓躲在閣樓用CHIC CHOC柔焦UV校色乳，為底妝打好基礎。保養級UV防護，同時溫和水潤肌膚，新添加『柔霧聚焦光粒』，自動開啟美肌模式，加上可吸附過多的皮脂的『智慧型控油粉粒』，延長底妝持持妝力，兩款色調特調出你的美肌色

圖／CHIC CHOC提供

美美出門，回家也要好好清潔保養。跟著小花貓一起使用CHIC CHOC 植萃舒活小綠皂清潔肌膚吧！無負擔的植萃洗顏，添加日本黃連根萃取物，細緻柔滑泡沫，洗去老廢角質與毛孔髒污，洗顏後肌膚不緊繃，清新怡人的草本香氣，同時留住肌膚水潤Q彈。

圖／CHIC CHOC提供

7/15 - 7/31於CHIC CHOC官網消費滿1200元，就送CHIC CHOC X 貓小姐Ms.Cat超萌聯名水杯提袋組，320mL 隨身杯輕巧好攜帶，搭配天然無染色帆布提袋，上班、外出都方便，可愛貓咪在提袋上嬉戲，帶出門可愛又吸晴，貓迷們千萬別錯過囉。