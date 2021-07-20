你的刮鬍刀救星！清潔、打磨、除菌一次搞定

圖／有.設計uDesign提供

你知道嗎？男人天天使用的刮鬍刀可能比馬桶、鈔票還髒，實際街訪男士們使用手動刮鬍刀的習慣，大部分都是使用到刀片變鈍、不鋒利了才做更換，清潔上大多是使用過後再用自來水清洗，常常用完就濕搭搭的丟在浴室裡，這些都是導致刮鬍刀上面有大量生菌數的原因，據研究顯示，一把刮鬍刀平均的生菌數高達1億CFU，和鈔票比髒上1000倍！比馬桶髒上125倍！

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為了有效解決手動刮鬍刀的清潔問題，來自韓國的團隊Razor Booster，研發出出一款清潔、打磨、除菌三效合一的刮鬍刀潔淨器，高速回轉600次/秒的刷頭，可以有效清除刮刀上的毛髮及皮屑，同時打磨刀頭，讓刀片鋒利如新，配合上竹炭成份的清潔劑，還能達到99%的抑菌效果。