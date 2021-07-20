你的刮鬍刀救星！清潔、打磨、除菌一次搞定
你知道嗎？男人天天使用的刮鬍刀可能比馬桶、鈔票還髒，實際街訪男士們使用手動刮鬍刀的習慣，大部分都是使用到刀片變鈍、不鋒利了才做更換，清潔上大多是使用過後再用自來水清洗，常常用完就濕搭搭的丟在浴室裡，這些都是導致刮鬍刀上面有大量生菌數的原因，據研究顯示，一把刮鬍刀平均的生菌數高達1億CFU，和鈔票比髒上1000倍！比馬桶髒上125倍！
為了有效解決手動刮鬍刀的清潔問題，來自韓國的團隊Razor Booster，研發出出一款清潔、打磨、除菌三效合一的刮鬍刀潔淨器，高速回轉600次/秒的刷頭，可以有效清除刮刀上的毛髮及皮屑，同時打磨刀頭，讓刀片鋒利如新，配合上竹炭成份的清潔劑，還能達到99%的抑菌效果。
是不是常常在刮鬍子之後，皮膚會紅、腫、癢呢？長時間使用不乾淨、不鋒利的刮鬍刀，容易造成皮膚敏感，引發刮鬍刀過敏的症狀，這時候你需要一台Razor Booster刮鬍刀潔淨器，只需輕輕地將刮鬍刀放上去，3秒鐘就讓你的刮鬍刀換然一新，世界首創、一機三用的刮鬍刀清潔神器即將於7/20在嘖嘖平台開始募資，「工欲善其事，必先利其器」，下次在處理面子問題之前，先好好的清理一下手上的刮鬍刀吧！詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言