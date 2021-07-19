台灣第一次！「沒有人骨的人骨展」南科考古館展出

三級警戒微解封，月初開展的台灣史前文化博物館南科考古館「我們活過：考古人骨遺骸暨墓葬展」，終於對觀眾敞開大門。但參觀的民眾會發現，這場台灣博物館史上首次「人骨展」，卻未展出任何一塊人骨或遺骸，展場的人骨統統都是模型或複製品。明明有原件卻展出複製品，這場「沒有人骨的人骨展」，見證台灣博物館文化平權觀念的成熟。

台灣史前文化博物館館長王長華指出，南科考古館典藏2000多具史前人類遺骨，設館目標之一便是舉辦台灣博物館史上首場人骨展，藉人骨拼湊出史前人類生活與文化面貌。「我們活過」以台灣史前文化之人骨遺骸及墓葬研究成果為背景，運用科學分析方法，一窺先民的生計活動、精神信仰與社會組織。

籌備過程中，館方思考如何以尊重往生者的方式展出遺骨，最後不僅決定用複製品代替遺骨，更將館內常設展原有的正牌遺骨展品撤下，以複製品代替展出。

「人類遺骸」一直是博物館最具爭議的藏品。大英博物館的明星展品木乃伊，其實是英國考古學家盜走埃及人祖先遺骸的盜墓行為，埃及多年來要求英國返還未果。台博館典藏的雲林木乃伊柯象，十年前以「柯象託夢族人要求返鄉」為由，送回柯象雲林故鄉典藏展出。

原住民的遺骨返還，亦是台灣原漢和解的重要議題。先有台大典藏的莫那魯道遺骨返還族人，後有花蓮馬遠部落遭台大醫學院挖掘研究半世紀，迄今仍未返還。牡丹社事件中兩副原民遺骨輾轉由英國愛丁堡大學典藏，牡丹鄉數月前也發起「愛丁堡大學返還先民遺骨計畫」。

國際間關於遺骨的返還與展示，近年也開始訂定合乎倫理與文化平權的規定。國際博物館協會的「博物館倫理守則」明訂，人類遺骸展示方式需尊重所屬社群或團體的意願。世界考古大會亦通過協定，任何人或組織意圖展示人體遺骸時，應取得授權者或所屬社群的許可。

南科考古館此次展出的人骨展屬史前人類遺骸，並無「後代子孫」的所有權問題，但南科館仍決定以複製品展出。王長華表示，這是「向地底下的先人表達敬意」，也是現代博物館應該學習的展示倫理。他認為，南科館的定義是台灣「考古學的科普基地」，肩負引領觀眾認識考古學的責任，「整理遺骨並心存尊敬」是考古學重要的課程之一，應該透過展示讓觀眾理解。