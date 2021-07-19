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選擇困難再發作！CASETiFY推KAKAO FRIENDS、迪士尼公主聯名配件

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
迪士尼公主聯名系列包含了全新的公主簽名鏡面手機殼設計。圖／CASETiFY提供
迪士尼公主聯名系列包含了全新的公主簽名鏡面手機殼設計。圖／CASETiFY提供

即使不能出門，還是想要為隨身3C產品換上新裝來點不一樣的心情嗎？CASETiFY宣布首次與KAKAO FRIENDS合作，以「歡樂的夏日海灘時光」為主題，推出多款人氣角色Ryan、Apeach的可愛電子配件，推出集結人氣角色的貼紙款式手機殼、Ryan沙灘日光浴及海上衝浪等5款聯名設計，部分款式還提供多達10種繽紛色彩選擇，即日起開賣。

針對擁有全系列產品的果粉與KAKAO FRIENDS粉，CASETiFY亦推出聯名AirPods保護殼、Apple Watch錶帶、AirTag掛環及無線充電器等，聯名系列商品皆採用CASETiFY獨家專利qitech雙層防震材料製成，配件的表層亦配有獨家DEFENSiFY抗菌塗層，保護手機防摔的同時也可有效消除99%細菌在手機殼上滋生。

另外，CASETiFY也宣布第4度與迪士尼合作，精選6位迪士尼人氣公主，推出以「成為自己人生裡的公主」為主題的全新聯名系列，希望透過每一位公主的冒險故事，傳達人生沒有所謂的成功方程式，只要忠於自己的內心，人人都會成為自己人生裡那位閃閃發亮的公主。此次聯名也首次推出閃亮防摔手機殼及特強防摔竹纖維手機殼2款新產品，將於7月29日全球正式發售。

全新Disney x CASETiFY公主角色系列聯名包含了愛麗兒Ariel、貝兒Belle、仙杜瑞拉Cinderella、茉莉Jasmine、花木蘭Mulan和蒂安娜Tiana等6位公主，除了完整呈現故事角色特色的經典貼紙圖案手機殼，還有印上每位公主簽名字樣的經典鏡面手機殼，拿起手機看著鏡子裡反射的倒影，人人都是公主！

這次還同步推出全新商品閃亮防摔手機殼及特強防摔竹纖維手機殼，以及印有公主特色圖樣的AirPods保護殼及客製化AirTag掛環，提供更完整的裝置保護。適逢CASETiFY成立10周年，更首次推出公主彩珠吊飾，滿足大小女孩內心的公主夢。

迪士尼公主聯名系列全新推出可客製化特強防摔竹纖維手機殼。圖／CASETiFY提供
迪士尼公主聯名系列全新推出可客製化特強防摔竹纖維手機殼。圖／CASETiFY提供
此次聯名也首次推出閃亮防摔手機殼及特強防摔竹纖維手機殼2款新產品供選購。圖／CASETiFY提供
此次聯名也首次推出閃亮防摔手機殼及特強防摔竹纖維手機殼2款新產品供選購。圖／CASETiFY提供
除了手機殼，同步推出印有公主特色圖樣的AirPods保護殼及客製化AirTag掛環。圖／CASETiFY提供
除了手機殼，同步推出印有公主特色圖樣的AirPods保護殼及客製化AirTag掛環。圖／CASETiFY提供
全新迪士尼公主角色聯名系列，花木蘭款以溫柔中帶點剛毅的桃紅色為主色。圖／CASETiFY提供
全新迪士尼公主角色聯名系列，花木蘭款以溫柔中帶點剛毅的桃紅色為主色。圖／CASETiFY提供
KAKAO FRIENDS x CASETiFY聯名系列，以「歡樂的夏日海灘時光」為主題。圖／CASETiFY提供
KAKAO FRIENDS x CASETiFY聯名系列，以「歡樂的夏日海灘時光」為主題。圖／CASETiFY提供
經典貼紙圖案手機殼，完整呈現各個故事的角色特色。圖／CASETiFY提供
經典貼紙圖案手機殼，完整呈現各個故事的角色特色。圖／CASETiFY提供
歡慶CASETiFY成立10周年，迪士尼公主聯名系列首次推出彩珠吊飾，可搭配配件使用。圖／CASETiFY提供
歡慶CASETiFY成立10周年，迪士尼公主聯名系列首次推出彩珠吊飾，可搭配配件使用。圖／CASETiFY提供
CASETiFY首次與KAKAO FRIENDS合作，推出多款以人氣角色Ryan、Apeach為設計主題的可愛電子配件。圖／CASETiFY提供
CASETiFY首次與KAKAO FRIENDS合作，推出多款以人氣角色Ryan、Apeach為設計主題的可愛電子配件。圖／CASETiFY提供
聯名系列商品除了手機殼外，亦推出AirPods保護殼、AirTag掛環等多樣電子配件。圖／CASETiFY提供
聯名系列商品除了手機殼外，亦推出AirPods保護殼、AirTag掛環等多樣電子配件。圖／CASETiFY提供

迪士尼 無線充電

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