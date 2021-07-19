選擇困難再發作！CASETiFY推KAKAO FRIENDS、迪士尼公主聯名配件

即使不能出門，還是想要為隨身3C產品換上新裝來點不一樣的心情嗎？CASETiFY宣布首次與KAKAO FRIENDS合作，以「歡樂的夏日海灘時光」為主題，推出多款人氣角色Ryan、Apeach的可愛電子配件，推出集結人氣角色的貼紙款式手機殼、Ryan沙灘日光浴及海上衝浪等5款聯名設計，部分款式還提供多達10種繽紛色彩選擇，即日起開賣。

針對擁有全系列產品的果粉與KAKAO FRIENDS粉，CASETiFY亦推出聯名AirPods保護殼、Apple Watch錶帶、AirTag掛環及無線充電器等，聯名系列商品皆採用CASETiFY獨家專利qitech雙層防震材料製成，配件的表層亦配有獨家DEFENSiFY抗菌塗層，保護手機防摔的同時也可有效消除99%細菌在手機殼上滋生。

另外，CASETiFY也宣布第4度與迪士尼合作，精選6位迪士尼人氣公主，推出以「成為自己人生裡的公主」為主題的全新聯名系列，希望透過每一位公主的冒險故事，傳達人生沒有所謂的成功方程式，只要忠於自己的內心，人人都會成為自己人生裡那位閃閃發亮的公主。此次聯名也首次推出閃亮防摔手機殼及特強防摔竹纖維手機殼2款新產品，將於7月29日全球正式發售。

全新Disney x CASETiFY公主角色系列聯名包含了愛麗兒Ariel、貝兒Belle、仙杜瑞拉Cinderella、茉莉Jasmine、花木蘭Mulan和蒂安娜Tiana等6位公主，除了完整呈現故事角色特色的經典貼紙圖案手機殼，還有印上每位公主簽名字樣的經典鏡面手機殼，拿起手機看著鏡子裡反射的倒影，人人都是公主！