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在家吃韓式燒肉！「虎三同」推A5和牛、伊比利豬烤肉組

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
伊比利生菜包肉組，每套1,199元。圖／虎三同提供
伊比利生菜包肉組，每套1,199元。圖／虎三同提供

為了讓民眾在家也能品嚐韓式烤肉，「虎三同韓食燒肉餐酒館」推出2款全新的韓式生鮮燒肉組合，包括有「日本A5和牛生菜包肉組」、「伊比利豬生菜包肉組」可供選擇。除了特製的韓式沾醬外，亦可再搭配韓式醃漬小菜、精選生菜，創造出生菜包肉的韓式吃法。

虎三同本次推出的「日本A5和牛生菜包肉組」，選用日本宮崎、熊本的A5和牛，精選肩胛、翼板、板腱及橫隔膜等4個部位，以牛排、片切、金磚等等方式呈現，同時再搭配上特製虎梅醬、韓國麻油鹽、辣醬等調味料，以及泡菜、醃漬小黃瓜、醃漬白蘿蔔與生菜組，每套1,599元。「伊比利生菜包肉組」，則使用伊比利豬肉為主角，供應豬排、松阪、老饕、梅花、肋條等5種內容，搭配特製味噌醬、韓國麻油鹽、辣醬增添香氣，每套1,199元。

除了肉品外，各組套餐內的醬料也是特色重點。其中「虎梅醬」使用韓式辣醬搭配梅子汁調配，有著酸辣解膩的風味；「特製辣醬」則以韓國辣醬與特調配方調製，刺激味蕾又增味；「韓國麻油鹽」則是兼具麻油香氣與鹹香，突顯燒肉滋味。

虎三同也另有推出以肉搭配醬料的基礎款組合，「日本A5和牛燒肉組」每套1,299元；「伊比利豬肉組」則為899元。同時每套組合內皆有燒肉小卡，方便消費者了解燒烤方式。即日起消費滿千，可享5公里內免運費。

日本A5和牛生菜包肉組，每套1,599元。圖／虎三同提供
日本A5和牛生菜包肉組，每套1,599元。圖／虎三同提供

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