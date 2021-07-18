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黑白紅配色可愛又不失個性 DiorAmour膠囊系列開賣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
DIOR今年度DiorAmour膠囊系列正式登場，同時慶祝七夕情人節。圖／DIOR提供
DIOR今年度DiorAmour膠囊系列正式登場，同時慶祝七夕情人節。圖／DIOR提供

隨著七夕情人節腳步越來越近，DIOR每年都會推出的DiorAmour膠囊系列也正式選在此時登場，慶祝這個浪漫時刻！今年的創作靈感來自世界各地的童話故事，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri希望透過此系列讓人可以暫時遠離塵囂，找回內心的童真世界。

此系列包含服飾、包款、鞋款等其他配件類商品，當中還可以看到兔子、愛心等圖騰，並以紅、白、黑三色為主色調，呈現俐落又充滿現代感的外觀。服裝方面，有洋裝、短裙、Polo衫、網狀襯衫、印花長褲等多樣設計，而品牌的人氣代表包款像是Book Tote托特包、Lady Dior包以及標誌鞋款J'adior低跟鞋，也都換上全新的DiorAmour新衣。其他像是愛心耳環和戒指、籐格紋絎縫小皮件、黑白棋盤格及紅色編織手環等等，也都很適合用來向另一半表達愛意。

而今年DiorAmour膠囊系列的形象廣告，則是由當紅的俄羅斯模特兒Sofia Steinberg主演。前陣子才剛滿19歲的她，是近年最受矚目的伸展台新秀。頂著標誌性的黑色短髮，畫上濃厚煙燻妝，Sofia Steinberg在黑白棋盤背景中展演DiorAmour膠囊系列，慵懶隨性的姿態和標誌性的厭世眼神，完滿展現此系列在甜美夢幻中保留的現代女性個性風。

Lady Dior黑色愛心籐格紋小羊皮中型提包與愛心琺琅吊飾，16萬5,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior黑色愛心籐格紋小羊皮中型提包與愛心琺琅吊飾，16萬5,000元。圖／DIOR提供
Book Dioramour印花刺繡小型托特包，10萬5,000元。圖／DIOR提供
Book Dioramour印花刺繡小型托特包，10萬5,000元。圖／DIOR提供
J’Adior Dioramour印花刺繡緞帶露跟鞋，35,000元。圖／DIOR提供
J’Adior Dioramour印花刺繡緞帶露跟鞋，35,000元。圖／DIOR提供
Dioramour印花紅色針織上衣，68,000元。圖／DIOR提供
Dioramour印花紅色針織上衣，68,000元。圖／DIOR提供
黑白棋盤格愛心印花圓領針織上衣，81,000元。圖／DIOR提供
黑白棋盤格愛心印花圓領針織上衣，81,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior紅色愛心籐格紋小羊皮小型提包與愛心琺琅吊飾，15萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior紅色愛心籐格紋小羊皮小型提包與愛心琺琅吊飾，15萬元。圖／DIOR提供
Dioramour紅漆愛心耳飾，14,000元。圖／DIOR提供
Dioramour紅漆愛心耳飾，14,000元。圖／DIOR提供
30 Montaigne白色光滑小牛皮與紅色琺瑯搭扣腰帶，27,500元。圖／DIOR提供
30 Montaigne白色光滑小牛皮與紅色琺瑯搭扣腰帶，27,500元。圖／DIOR提供
今年DiorAmour膠囊系列的形象廣告，由當紅的俄羅斯模特兒Sofia Steinberg主演。圖／DIOR提供
今年DiorAmour膠囊系列的形象廣告，由當紅的俄羅斯模特兒Sofia Steinberg主演。圖／DIOR提供
Lady Dior紅色籐格紋小羊皮AirPods Pro保護套，21,500元。圖／DIOR提供
Lady Dior紅色籐格紋小羊皮AirPods Pro保護套，21,500元。圖／DIOR提供
黑白棋盤格愛心印花短褲，34,000元。圖／DIOR提供
黑白棋盤格愛心印花短褲，34,000元。圖／DIOR提供
Dior Caro紅色愛心籐格紋小牛皮AirPods Pro保護套，35,000元。圖／DIOR提供
Dior Caro紅色愛心籐格紋小牛皮AirPods Pro保護套，35,000元。圖／DIOR提供
黑白棋盤格愛心印花長襪，12,500元。圖／DIOR提供
黑白棋盤格愛心印花長襪，12,500元。圖／DIOR提供
DIOR今年度DiorAmour膠囊系列正式登場，同時慶祝七夕情人節。圖／DIOR提供
DIOR今年度DiorAmour膠囊系列正式登場，同時慶祝七夕情人節。圖／DIOR提供
Lady Dior micro紅色愛心籐格紋小羊皮化妝箱，94,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior micro紅色愛心籐格紋小羊皮化妝箱，94,000元。圖／DIOR提供
Walk’n’Dior黑白棋盤格愛心印花休閒鞋，32,000元。圖／DIOR提供
Walk’n’Dior黑白棋盤格愛心印花休閒鞋，32,000元。圖／DIOR提供
紅色愛心短袖網狀襯衫，55,000元。圖／DIOR提供
紅色愛心短袖網狀襯衫，55,000元。圖／DIOR提供
今年DiorAmour膠囊系列的形象廣告，由當紅的俄羅斯模特兒Sofia Steinberg主演。圖／DIOR提供
今年DiorAmour膠囊系列的形象廣告，由當紅的俄羅斯模特兒Sofia Steinberg主演。圖／DIOR提供
Dway黑白棋盤格愛心印花刺繡拖鞋，23,000元。圖／DIOR提供
Dway黑白棋盤格愛心印花刺繡拖鞋，23,000元。圖／DIOR提供
Dioramour印花白色T-Shirt，26,000元。圖／DIOR提供
Dioramour印花白色T-Shirt，26,000元。圖／DIOR提供
Dioramour紅漆愛心戒指，13,500元。圖／DIOR提供
Dioramour紅漆愛心戒指，13,500元。圖／DIOR提供
Dioramour黑白棋盤格及紅色編織手環(一組兩入) ，15,000元。圖／DIOR提供
Dioramour黑白棋盤格及紅色編織手環(一組兩入) ，15,000元。圖／DIOR提供
白兔黑色無袖針織上衣，42,000元。圖／DIOR提供
白兔黑色無袖針織上衣，42,000元。圖／DIOR提供
DIOR今年度DiorAmour膠囊系列正式登場，同時慶祝七夕情人節。圖／DIOR提供
DIOR今年度DiorAmour膠囊系列正式登場，同時慶祝七夕情人節。圖／DIOR提供

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