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黑白紅配色可愛又不失個性 DiorAmour膠囊系列開賣
隨著七夕情人節腳步越來越近，DIOR每年都會推出的DiorAmour膠囊系列也正式選在此時登場，慶祝這個浪漫時刻！今年的創作靈感來自世界各地的童話故事，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri希望透過此系列讓人可以暫時遠離塵囂，找回內心的童真世界。
此系列包含服飾、包款、鞋款等其他配件類商品，當中還可以看到兔子、愛心等圖騰，並以紅、白、黑三色為主色調，呈現俐落又充滿現代感的外觀。服裝方面，有洋裝、短裙、Polo衫、網狀襯衫、印花長褲等多樣設計，而品牌的人氣代表包款像是Book Tote托特包、Lady Dior包以及標誌鞋款J'adior低跟鞋，也都換上全新的DiorAmour新衣。其他像是愛心耳環和戒指、籐格紋絎縫小皮件、黑白棋盤格及紅色編織手環等等，也都很適合用來向另一半表達愛意。
而今年DiorAmour膠囊系列的形象廣告，則是由當紅的俄羅斯模特兒Sofia Steinberg主演。前陣子才剛滿19歲的她，是近年最受矚目的伸展台新秀。頂著標誌性的黑色短髮，畫上濃厚煙燻妝，Sofia Steinberg在黑白棋盤背景中展演DiorAmour膠囊系列，慵懶隨性的姿態和標誌性的厭世眼神，完滿展現此系列在甜美夢幻中保留的現代女性個性風。
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