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法國干邑品牌馬爹利 邀請重量級巨星陳坤擔任代言人

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
馬爹利邀請重量級巨星陳坤，擔任全新馬爹利品牌代言人。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
馬爹利邀請重量級巨星陳坤，擔任全新馬爹利品牌代言人。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

承襲三個世紀、法國頂級干邑品牌馬爹利，源自1715年法國歷史最悠久的干邑世家，三百年來不斷追求突破敢於大膽創新，恣意翱翔於傳統經典價值與領銜先鋒之巔；秉持這樣的精神，淬煉出全球首創VSOP二次熟成美國波本桶馬爹利藍淬燕。為了體現馬爹利的獨特超凡的品牌精神，特別邀請著名重量級巨星陳坤，擔任全新馬爹利品牌代言人。

即使身處在高峰，在生活中依然不斷突破自我框架的陳坤，同時擁有多重身分，既是演員、也是歌手、暢銷書作家，還是公益項目「行走的力量」發起人，是近十年一直熱衷於公益活動的慈善家。他無懼飛越生命的疆界傳遞正能量，在最新釋出的馬爹利廣告大片中，用大膽的靈魂演繹出「敢，飛越不凡」的品牌精神。

陳坤在以《畫皮》奪得影帝殊榮的事業巔峰之際，卻選擇停下腳步從零開始，用一年的時間沉澱心靈，專注發展公益項目「行走的力量」，號召人們透過徒步行走提升自我內心能量。

陳坤表示：「要卸下很多雜念，聽從自己內心的聲音，勇敢相信自己做的事情，在實現夢想的道路上，不斷專注投入熱情並且堅持自己選擇的方式。」面對生命的態度從不自我設限，與馬爹利大膽創新的冒險精神不謀而合，陳坤也表示受到馬爹利品牌精神的啟發，現在的他更敢於撕掉外界標籤，突破對成功的定義。

全新馬爹利廣告大片，特別邀請到被譽為導演王家衛的御用藝術攝影大師——夏永康執導，一開始畫面以漆黑背景突顯將自己包覆住的框架，透過品牌代言人陳坤的堅定且強而有力的口白，以及導演獨特運鏡與馥郁色調之下，跳脫框架尋找自我，完美演繹「敢，飛越不凡」的品牌精神，視角彷彿杯中流轉的琥珀色酒液，如同一杯醇厚的馬爹利藍淬燕，值得反覆細細品味。

追朔西元1783年，馬爹利是第一個將酒桶運到美國的干邑品牌，為紀念此創舉誕生了一款飛越疆界的創新之作——藍淬燕（Blue Swift），首創將馬爹利經典蒸餾過程的純淨酒液VSOP，大膽注入美國肯塔基波本桶進行二次熟成，使酒液在不同桶內交融，激盪出藍淬燕獨特的風格韻味，創新演繹干邑與威士忌二者靈魂的完美融合。

藍淬燕蘊含焦糖梨子、成熟香蕉的香氣，襯以香草莢的高雅芬芳，猶如絲綢般的口感圓潤而柔順，入口後輕盈甘甜的李子蜜餞與生薑清甜相互交織，其尾韻縈繞悠長的烤橡木風味，皆盡封藏於琥珀色的飽滿酒體中，如此優雅脫俗又風情萬種的「生命之水」，每一口啜飲都是令人驚艷的味蕾饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬爹利藍淬燕 （Martell Blue Swift）全亞洲僅台灣販售，建議售價1,680元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
馬爹利藍淬燕 （Martell Blue Swift）全亞洲僅台灣販售，建議售價1,680元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
秉持無所畏懼的使命感，馬爹利淬煉出全球首創VSOP二次熟成美國波本桶的藍淬燕。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
秉持無所畏懼的使命感，馬爹利淬煉出全球首創VSOP二次熟成美國波本桶的藍淬燕。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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