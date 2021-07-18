蘋果大學生開學專案開跑 買指定Mac、iPad送AirPods

不管是暑假繼續待在家線上學習，還是為了開學季超前部署，千萬別錯過蘋果新學期的開學專案！即日起至9月27日，公私立大專院校在學或是今年錄取的學生和學生家長，以及各級學校的教職員工，只要購買符合資格的Mac和iPad就可以優惠折抵金額入手AirPods，或也可以補差價換購AirPods Pro。

文書處理需求為主的學生們，人生第一台蘋果電腦的入門好選擇就是MacBook Air，機身輕巧美型，讓你上課輕鬆帶著搞定大小事，教育優惠價3萬有找，只要27,800元起就能入手。影像處理、運算需求較多的科系同學，MacBook Pro超強大的效能表現、精緻的Retina顯示器效果，再加上超長的電池續航力，同樣放入背包裡帶著走，教育優惠價也只要36,800元起。而沒有急迫攜帶使用需求、對7色繽紛色彩愛不釋手的你，最新的iMac 24吋4.5K Retina顯示器，看什麼都出眾亮眼，配備強大的M1晶片，教育優惠價38,400元起，讓你的宿舍生活多采多姿。而製作3D動畫也能隨心所欲的Mac Pro和最輕巧的桌上型電腦Mac mini也都提供教育優惠價，其中Mac mini只要20,300元起。