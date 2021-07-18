嘻哈教父史奴比狗狗攜手19 Crimes 聯名紅酒三週完售

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在音樂界被譽為「西岸嘻哈界教父」的史奴比狗狗（Snoop Dogg），與澳洲知名葡萄酒品牌19 Crimes攜手合作，推出全新首款跨界聯名「19 Crimes X Snoop Dogg Cali Red」紅葡萄酒。這款瓶身印有史努比狗狗肖像和簽名的紅葡萄酒，在今年7月於台灣正式推出，上市後三週內就銷售一空。

史奴比狗狗除了在音樂、流行文化的成就外，其實對於美食與美酒也有相當的熱情。這款「19 Crimes X Snoop Dogg Cali Red」，是19 Crimes首款來自加州的葡萄酒，呼應著史努比狗狗的發跡地。

新酒款的葡萄品種，包含酒體飽滿、同時也是最能適應各地氣候的65％小希哈（Petite Sirah）、30％的加州葡萄酒之星金芬黛（Zinfandel），以及5％的梅洛（Merlot）等，創造出擁有黑色水果、煙燻、香草及榛果香氣，是一款即開即飲、非常適合在派對中與好友分享的酒款。

19 Crimes 營銷副總裁John Wardley 表示，19 Crimes 的品牌價值是「永恆」，當他們想要在當代尋找代言人時，第一個浮現腦海的就是史努比狗狗，加上史努比狗狗也是品牌的粉絲，因此很快就達成這次的合作，也希望藉此將葡萄酒推廣給更多願意嚐鮮的新客群。

19 Crimes 最為人津津樂道的，便是品牌系列酒款的酒標，都是曾經犯下大英帝國十九宗罪行、而被判處流放澳洲取代死刑的罪犯。他們都是歷史上真實存在的人物，而史努比狗狗也是在系列酒款中唯一一位印在酒標上，且仍在世的人物。

當年被執行流放澳洲的罪犯，有的犯下滔天大罪，更多的是與當時社會、政府理念背道而馳的藝術家或學者，他們於1783年陸續被運送至澳洲開墾，從英國到澳洲需要經年累月的長途航行，許多人還未抵達目的地就已經葬身大海，這些「罪犯」是開拓澳洲新世界的首批定居者，同時也代表著新時代和新人生等著他們，象徵著勇往直前、探索新世界的精神。

其實，史努比狗狗也曾入獄三年，出獄後遇到伯樂——饒舌樂傳奇製作人Dr. Dre 賞識，加上自身多年努力，帶起西岸饒舌曲風的風潮，成為叱吒嘻哈饒舌樂壇的重量級人物。 熱愛美食與美酒的史努比狗狗，是葡萄酒的愛好者。圖／錦緻集國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 「19 Crimes X Snoop Dogg Cali Red」瓶身酒標，印有嘻哈教父史努比狗狗肖像。圖／錦緻集國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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