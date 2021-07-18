漢神巨蛋台灣幸福投影 綠色購物贈科工館票券

高雄漢神巨蛋與唯一創造合作，以「漢您一起向希望前行:台灣幸福」為主題，在漢神巨蛋購物廣場建築外牆投放巨幅投影，以「等待風雨後的陽光，向希望前行」，表現全台對於防疫的努力付出，傳遞正能量。即日起至8月22日的漢神巨蛋開店慶，提倡綠色購物，用消費改變世界。

漢神巨蛋開店慶即日起至8月22日展開，以「向冠軍致敬 永續綠動力」為主題，向於各領域努力前行的人士致敬，並提倡綠色購物，用消費改變世界，邀請民眾一同友善地球，向希望前行。7月19日至8月22日憑全館累積消費599元電子載具的明細，即可獲得高雄科工館票券，藉由電子載具改變消費者的消費習慣以減少紙類的使用，多品牌也響應環保推出多項回收限定優惠。