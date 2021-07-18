漢神巨蛋台灣幸福投影 綠色購物贈科工館票券
高雄漢神巨蛋與唯一創造合作，以「漢您一起向希望前行:台灣幸福」為主題，在漢神巨蛋購物廣場建築外牆投放巨幅投影，以「等待風雨後的陽光，向希望前行」，表現全台對於防疫的努力付出，傳遞正能量。即日起至8月22日的漢神巨蛋開店慶，提倡綠色購物，用消費改變世界。
漢神巨蛋開店慶即日起至8月22日展開，以「向冠軍致敬 永續綠動力」為主題，向於各領域努力前行的人士致敬，並提倡綠色購物，用消費改變世界，邀請民眾一同友善地球，向希望前行。7月19日至8月22日憑全館累積消費599元電子載具的明細，即可獲得高雄科工館票券，藉由電子載具改變消費者的消費習慣以減少紙類的使用，多品牌也響應環保推出多項回收限定優惠。
漢神巨蛋今推刷聯名卡獨享滿6000元送300元、1F精品滿2萬送1000元、2F/3F/5F珠寶區滿1萬送500元，單筆滿5萬再加送1000元；8/22(日)前化妝品滿3000送300元活動，再搭配刷Visa卡並綁定三大pay (Apple Pay/Samsung Pay/Google Pay) 行動支付，單筆消費滿500元送60元，和消費滿2000元抽SUZUKI Saluto 125機車(市價7.8萬)等一系列超值優惠活動。
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