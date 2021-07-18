藤原拓海陪你吃豆花！「頭文字D」主題餐廳快閃三創

曾經推出動畫、電影的漫畫「頭文字D」，乃是許多動畫迷與車迷心中的經典之作。曾經多次推出主題餐廳的「FANFANS」本次跨界攜手「頭文字D」，於三創舉辦主題快閃店，推出多款以經典LOGO為主的系列潮TEE、老帽等周邊，更推出藤原豆腐店的豆花等頭文字D主題餐飲，屆時還會將電影版出現的「AE86」道具車實際搬到現場展示，打造最新的打卡聖地。

即日起至8月31日期間登場的「頭文字D快閃主題店」，主打餐點即是呼應漫畫劇情的「藤原豆腐店招牌冰豆花」（65元），另外還有培根豆腐蛋沙拉貝果、豆腐雞肉鮮蔬沙拉、金時杏仁豆腐、原味雞蛋仔等輕食餐點，每份70～220元。另外也以頭文字D的主題杯，供應豆乳拿鐵、黑糖珍珠鮮奶、香濃芝麻豆乳等飲品，並且也提供7款頭文字D的限定杯墊，供粉絲們蒐集。為了落實防疫，店內也首創「豆花得來速」的服務，不需下車也能直接外帶購買。