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蘋果加愛心的雙重甜蜜！GUCCI推出七夕限定系列
今年的8月14日就是農曆的七夕情人節，GUCCI針對此浪漫節日也按照傳統推出了限定系列商品。今年的主題為「Les Pommes」，法文的「蘋果」之意，於是我們可以在本次商品中看到許多蘋果圖騰，並結合愛心元素，傳遞雙倍甜蜜的濃烈情感。
Les Pommes七夕情人節特別系列包含了男女服飾、鞋款、包款等，並運用蘋果愛心圖騰印花結合GUCCI標誌性的元素。像是Logo織帶衛衣、T恤、連帽衣和雙G monogram帆布皮夾、後背包等單品上，都以不同大小、配色的蘋果愛心圖騰點綴，增添俏皮氣息。粉紅色的Rhyton運動鞋，加上蘋果愛心元素也變得更加可愛，絕對能滿足少女心。此系列也會搭配專屬的獨特設計包裝，更彰顯限定系列的稀有性。
GUCCI也特別推出Les Pommes七夕情人節專屬形象企劃，由朱子導演和攝影師張家誠掌鏡，背景選在上海，透過分割畫面拍攝，描述著男孩和女孩逐漸走在一起過程。由歌手團體WayV成員、SuperM成員盧卡斯(Lucas)和中國超模雎曉雯主演，並搭配其他男女模特兒們，眾人身穿Les Pommes系列服飾，精彩演出充滿緣分的遇見故事，最終分割畫面消失，男女互相靠近，目光相遇的同時也是相互認定的時刻。
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