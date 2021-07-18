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蘋果加愛心的雙重甜蜜！GUCCI推出七夕限定系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年七夕商品主題為「Les Pommes」，法文的「蘋果」之意，在設計中能見到許多蘋果圖騰，並結合愛心元素，傳遞雙倍甜蜜的濃烈情感。圖／GUCCI提供
今年七夕商品主題為「Les Pommes」，法文的「蘋果」之意，在設計中能見到許多蘋果圖騰，並結合愛心元素，傳遞雙倍甜蜜的濃烈情感。圖／GUCCI提供

今年的8月14日就是農曆的七夕情人節，GUCCI針對此浪漫節日也按照傳統推出了限定系列商品。今年的主題為「Les Pommes」，法文的「蘋果」之意，於是我們可以在本次商品中看到許多蘋果圖騰，並結合愛心元素，傳遞雙倍甜蜜的濃烈情感。

Les Pommes七夕情人節特別系列包含了男女服飾、鞋款、包款等，並運用蘋果愛心圖騰印花結合GUCCI標誌性的元素。像是Logo織帶衛衣、T恤、連帽衣和雙G monogram帆布皮夾、後背包等單品上，都以不同大小、配色的蘋果愛心圖騰點綴，增添俏皮氣息。粉紅色的Rhyton運動鞋，加上蘋果愛心元素也變得更加可愛，絕對能滿足少女心。此系列也會搭配專屬的獨特設計包裝，更彰顯限定系列的稀有性。

GUCCI也特別推出Les Pommes七夕情人節專屬形象企劃，由朱子導演和攝影師張家誠掌鏡，背景選在上海，透過分割畫面拍攝，描述著男孩和女孩逐漸走在一起過程。由歌手團體WayV成員、SuperM成員盧卡斯(Lucas)和中國超模雎曉雯主演，並搭配其他男女模特兒們，眾人身穿Les Pommes系列服飾，精彩演出充滿緣分的遇見故事，最終分割畫面消失，男女互相靠近，目光相遇的同時也是相互認定的時刻。

Les Pommes七夕情人節特別系列Padlock小型肩背包，40,500元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列Padlock小型肩背包，40,500元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列T-Shirt，19,500元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列T-Shirt，19,500元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列拖鞋，14,400元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列拖鞋，14,400元。圖／GUCCI提供
GUCCI推出Les Pommes七夕情人節特別系列。圖／GUCCI提供
GUCCI推出Les Pommes七夕情人節特別系列。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列丹寧外套，66,500元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列丹寧外套，66,500元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列後背包，63,700元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列後背包，63,700元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列Rhyton運動鞋，32,500元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列Rhyton運動鞋，32,500元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列運動外套，75,000元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列運動外套，75,000元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列粉色衛衣，40,000元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列粉色衛衣，40,000元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列牛仔短褲，28,000元。圖／GUCCI提供
Les Pommes七夕情人節特別系列牛仔短褲，28,000元。圖／GUCCI提供

愛心 七夕 情人節

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