快下載！蘋果「兒童創造力手冊」讓孩子放電同時學習

三級警戒持續延長,待在家防疫已屆2個月,讓許多爸媽都已經用光所有可以在家幫助小朋友學習和放電的靈感,少了安親班、夏令營幫忙放電的漫長暑假,讓蘋果來幫忙拯救爸媽!

在經歷了1個多月的線上課程洗禮,相信許多孩子對3C產品都已經不陌生,這次蘋果設計了專為4~8歲的兒童和8~12歲的孩童的「#CreativityForKid創造力手冊」(下載:https://apple.box.com/s/qa76f30wmkj90g542dsrpom7fddtgcgo),輕鬆針對整個家庭的需求量身打造探索30項運用iPad內建功能相關的創意活動。包括用GarageBand錄製自己的有聲書,或是用keynote來製作自己的日曆,有趣又好玩。

除此之外,無法直接到直營店直接上課的日子,蘋果也推出「Today at Apple on YouTube」,讓孩子們在家也能向專業的Creative Pro學習與iPhone、iPad、Mac相關的各種實用小技巧,第1集Today at Apple on YouTube(https://youtu.be/b0nWcBVvhd0)就特別邀請到「The Snoopy Show」的角色故事插畫家Krista Porter教大家怎麼在iPad上畫出史努比,爸媽跟小朋友加入一起上還可以順便練英文聽力,也有提供中文字幕選擇,一舉數得。

忙碌的爸媽如果沒辦法隨時盯著孩子,也可透過「螢幕使用時間」隨時查看孩子在各個App和網頁瀏覽上花費的時間,並能設定時間限制和分級保護控制;除此之外還可以限制孩子安裝或刪除App、進行App內購買等。