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快下載！蘋果「兒童創造力手冊」讓孩子放電同時學習

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家長透過「螢幕使用時間」，可隨時查看孩子在各個App和網頁瀏覽上花費的時間，並能設定時間限制和分級保護控制。圖／蘋果提供
家長透過「螢幕使用時間」，可隨時查看孩子在各個App和網頁瀏覽上花費的時間，並能設定時間限制和分級保護控制。圖／蘋果提供

三級警戒持續延長，待在家防疫已屆2個月，讓許多爸媽都已經用光所有可以在家幫助小朋友學習和放電的靈感，少了安親班夏令營幫忙放電的漫長暑假，讓蘋果來幫忙拯救爸媽！

在經歷了1個多月的線上課程洗禮，相信許多孩子對3C產品都已經不陌生，這次蘋果設計了專為4～8歲的兒童和8～12歲的孩童的「#CreativityForKid創造力手冊」（下載：https://apple.box.com/s/qa76f30wmkj90g542dsrpom7fddtgcgo），輕鬆針對整個家庭的需求量身打造探索30項運用iPad內建功能相關的創意活動。包括用GarageBand錄製自己的有聲書，或是用keynote來製作自己的日曆，有趣又好玩。

除此之外，無法直接到直營店直接上課的日子，蘋果也推出「Today at Apple on YouTube」，讓孩子們在家也能向專業的Creative Pro學習與iPhone、iPad、Mac相關的各種實用小技巧，第1集Today at Apple on YouTube（https://youtu.be/b0nWcBVvhd0）就特別邀請到「The Snoopy Show」的角色故事插畫家Krista Porter教大家怎麼在iPad上畫出史努比，爸媽跟小朋友加入一起上還可以順便練英文聽力，也有提供中文字幕選擇，一舉數得。

忙碌的爸媽如果沒辦法隨時盯著孩子，也可透過「螢幕使用時間」隨時查看孩子在各個App和網頁瀏覽上花費的時間，並能設定時間限制和分級保護控制；除此之外還可以限制孩子安裝或刪除App、進行App內購買等。

只要前往「設定」>「螢幕使用時間」並「開啟螢幕使用時間」即可，如果孩子使用自己的帳號登入裝置，也別忘了使用「家人共享」功能，就可以從家長的裝置上設定孩子的裝置，隨時查看報告及調整設定。

蘋果推出「Today at Apple on YouTube」，讓孩子們在家也能向專業的Creative Pro學習與iPhone、iPad、Mac相關的各種實用小技巧圖／摘自YouTube
蘋果推出「Today at Apple on YouTube」，讓孩子們在家也能向專業的Creative Pro學習與iPhone、iPad、Mac相關的各種實用小技巧圖／摘自YouTube
蘋果設計了適合4～8歲孩童的30項創意活動。圖／蘋果提供
蘋果設計了適合4～8歲孩童的30項創意活動。圖／蘋果提供

安親班 夏令營

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