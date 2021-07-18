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NBA控手刀預備 軒尼詩「NBA聯名特別版」8月開搶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
這次軒尼詩與NBA合作，是籃球聯盟與烈酒品牌之間的史上首次結盟。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
這次軒尼詩與NBA合作，是籃球聯盟與烈酒品牌之間的史上首次結盟。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法國干邑品牌軒尼詩（Hennessy）與美國國家籃球協會（National Basketball Association，簡稱NBA）於2021年攜手合作，宣布軒尼詩（Hennessy）成為全球首位「NBA官方烈酒」合作品牌。為歡慶軒尼詩與NBA的合作，首款聯名商品「軒尼詩V.S.O.P NBA聯名包裝盒特別版」，預計於8月16日起於全台各大通路陸續上市，獻給所有熱愛軒尼詩干邑與NBA的粉絲。

此次長期的合作，不僅是籃球聯盟與烈酒品牌之間的史上首次結盟，也開啟了軒尼詩與NBA關係的全新篇章，並將軒尼詩多年來頌揚的「永不停歇，永不妥協（Never Stop, Never Settle）」的品牌精神與NBA運動家追求突破、無畏無懼的精神與信念結合，宣揚至全球。

「我們對於成為NBA史上首位全球烈酒合作夥伴，感到萬分榮幸。」軒尼詩全球行銷總監朱莉．諾雷特（Julie Nollet）表示：「NBA不僅僅只是籃球，而軒尼詩也不僅僅只是干邑，我們更代表了全球不同的社群，儘管現階段世界各地的球迷都面臨挑戰，但是，這次的合作關係，讓我們得以透過娛樂和友情，將大家聚集在一起，共同支持球賽和其文化精神。我們共享NBA的的核心價值觀－誠信、團隊合作、尊重和創新，致力於激勵和團結全球各地的人們，這些信念對於現在來說比任何時候都更加強大」

NBA媒體與業務發展的資深副總裁丹．羅索蒙多（Dan Rossomondo）表示：「軒尼詩成為NBA歷史上首位全球烈酒合作夥伴，對於NBA來說是一個振奮人心的里程碑，我們期待與全球最具代表性的干邑品牌－軒尼詩以及全世界的球迷共同慶祝籃球運動。」

「軒尼詩V.S.O.P NBA聯名包裝盒特別版」將於8月16日起，於全台精選菸酒專賣店、家樂福、大潤發、愛買、7-Eleven、萊爾富與橡木桶陸續上市，建議售價1,520元（實際售價以各店家為主）。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「軒尼詩V.S.O.P NBA聯名包裝盒特別版」將於8月16日起，於全台精選菸酒專賣店、家樂福、大潤發、愛買、7-Eleven、萊爾富與橡木桶陸續上市，建議售價1,520元（實際售價以各店家為主）。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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